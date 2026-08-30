Los Pumas y los Wallabies ya están en Mendoza para enfrentarse el sábado próximo en el Malvinas

La única baja para Los Pumas respecto del encuentro en Jujuy es la de Matías Moroni quien sufrió un fuerte traumatismo del macizo facial izquierdo, regresó a Buenos Aires y será sometido a los estudios correspondientes para determinar el tratamiento a seguir.

Australia ya jugó 6 veces en Mendoza entre 1979 y 2022.

El seleccionado nacional se alojó en el hotel Hilton y tiene agendadas un par de prácticas en cancha de Los Tordos, además del tradicional captain's run que será el viernes por la mañana en el Malvinas.

Por su parte, los Wallabies están por séptima vez en su historia en la tierra del sol y del buen vino con un saldo de 5 triunfos (2 ante el seleccionado de la Unión de Cuyo) y solo una derrota.

Las visitas de los Wallabies a Mendoza

30/10/1979 Mendoza 4 - Australia 43, en la Villa Marista

17/10/1987 Mendoza 3 - Australia 40, en el Malvinas

4/10/2014 Los Pumas 21 - Australia 17, en el Malvinas*

25/7/2015 Los Pumas 9 - Australia 34, en el Malvinas*

7/10/2017 Los Pumas 20 - Australia 37, en el Malvinas*

6/8/2022 Los Pumas 26 - Australia 41, en el Malvinas*

*Partidos válidos por el Rugby Championship.

Venta de entradas para ver a Los Pumas y Australia en Mendoza

Los tickets para el partido entre Los Pumas y Australia están disponibles en Ticketek, pero además el Gobierno de Mendoza ha puesto a disposición de los clubes de la provincia un cupo de entradas para su comercialización y del total recaudado por la venta de esas localidades, el 70 % queda para cada club, lo que generará un ingreso directo para esas instituciones.

Hay entradas disponibles para ver a los Wallabies ante Los Pumas.

La iniciativa de la Subsecretaría de Deportes y los clubes mendocinos, permite que las instituciones no solo acompañen al seleccionado argentino, sino que también obtengan un beneficio económico concreto a partir de uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año.

La realización de este tipo de encuentros posiciona a Mendoza como sede de grandes competencias internacionales y genera un importante impacto deportivo, turístico y económico. Al mismo tiempo, se busca que los clubes mendocinos sean protagonistas y que el partido les deje un beneficio concreto.

Los precios de las entradas