Los Pumas y los Wallabies ya están en Mendoza para enfrentarse el sábado próximo en el Malvinas

Los Pumas, con 4 mendocinos en el plantel de 33 jugadores, y los Wallabies australianos llegaron a Mendoza donde el sábado próximo estarán frente a frente en el estadio Malvinas Argentinas.
Los Pumas, con 4 mendocinos en el plantel de 33 jugadores, y los Wallabies australianos llegaron a Mendoza donde el sábado próximo estarán frente a frente en el estadio Malvinas Argentinas.
Tras la victoria de los oceánicos (27-21) en Jujuy, ambos seleccionados regresaron a Buenos Aires y por la tarde tomaron un vuelo con destino a Mendoza donde el conjunto nacional disputará su último partido de la temporada en condición de local.
Rodrigo Isgró, Rodrigo Martínez, Gonzalo Bertranou y Facundo Cardozo son los representantes locales que estarán a disposición del head coach Felipe Contepomi. En el caso de Cardozo, tercera línea formado en Teqüé, estuvo en las últimas semanas como jugador en desarrollo, pero esta semana será seleccionable entre los 23 elegidos (15 titulares y 8 suplentes) para el encuentro de este sábado 5 de septiembre a las 18 que será televisado por ESPN y Disney Plus.
La única baja para Los Pumas respecto del encuentro en Jujuy es la de Matías Moroni quien sufrió un fuerte traumatismo del macizo facial izquierdo, regresó a Buenos Aires y será sometido a los estudios correspondientes para determinar el tratamiento a seguir.
El seleccionado nacional se alojó en el hotel Hilton y tiene agendadas un par de prácticas en cancha de Los Tordos, además del tradicional captain's run que será el viernes por la mañana en el Malvinas.
Por su parte, los Wallabies están por séptima vez en su historia en la tierra del sol y del buen vino con un saldo de 5 triunfos (2 ante el seleccionado de la Unión de Cuyo) y solo una derrota.
*Partidos válidos por el Rugby Championship.
Los tickets para el partido entre Los Pumas y Australia están disponibles en Ticketek, pero además el Gobierno de Mendoza ha puesto a disposición de los clubes de la provincia un cupo de entradas para su comercialización y del total recaudado por la venta de esas localidades, el 70 % queda para cada club, lo que generará un ingreso directo para esas instituciones.
La iniciativa de la Subsecretaría de Deportes y los clubes mendocinos, permite que las instituciones no solo acompañen al seleccionado argentino, sino que también obtengan un beneficio económico concreto a partir de uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año.
La realización de este tipo de encuentros posiciona a Mendoza como sede de grandes competencias internacionales y genera un importante impacto deportivo, turístico y económico. Al mismo tiempo, se busca que los clubes mendocinos sean protagonistas y que el partido les deje un beneficio concreto.