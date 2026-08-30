Independiente Rivadavia cae por la mínima ante Racing en el Bautista Gargantini

Por la séptima fecha del Clausura 2026, Independiente Rivadavia recibe a Racing en el Bautista Gargantini. La Lepra quiere volver al triunfo (viene de empatar con Independiente en Avellaneda y caer con Belgrano en Córdoba) para meterse en puestos de playoffs, mientras que la Academia marcha penúltima en la Zona B y quiere ganar para salir del fondo (sólo sumó de a tres en la primera jornada ante Gimnasia de La Plata).
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El equipo de Alfredo Berti llega a este compromiso luego de ganarle a Aldosivi por Copa Argentina y sacar boleto a los cuartos de final. Además, Independiente Rivadavia quiere recuperar el liderato de la tabla anual (por ahora está segundo con 42 puntos, mientras que Argentinos Juniors está en el primer lugar con 45 unidades), por lo que el choque frente a Racing es clave para la clasificación a las copas del próximo año.
La Lepra empezó mejor, pero Racing golpeó primero
Al minuto de juego, Independiente Rivadavia tuvo el primero: Cambeses salió mal, le dejó la pelota a Florentín y éste remató al centro del arco, permitiéndole al arquero de Racing recuperarse para contener.
A los 2', Salas probó de lejos con un remate potente, obligando a Cambeses a lucirse para mandar la pelota al córner.
Desde ese tiro de esquina, el VAR vio penal de Escudero sobre Bucca. Alex Arce fue el encargado de ejecutar la pena máxima a los a los 8', pero no pudo convertir: Cambeses le tapó el disparo al paraguayo.
A los 13', Ríos recibió por derecha, remató con potencia al primer palo y obligó al arquero de Racing a lucirse. A esta altura del partido, Cambeses ya era figura.
La primera para la visita llegó a los 16', cuando Maravilla Martínez recibió un pase filtrado y quedó mano a mano: Bolcato achichó y el 9 de la Academia definió apenas afuera.
Aunque la Lepra jugaba mejor, Racing pegó primero: a los 20' Matko Miljevic remató desde afuera del área y convirtió el 0-1 parcial.