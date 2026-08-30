Independiente Rivadavia cae por la mínima ante Racing en el Bautista Gargantini

La Lepra empezó mejor, pero Racing golpeó primero

Al minuto de juego, Independiente Rivadavia tuvo el primero: Cambeses salió mal, le dejó la pelota a Florentín y éste remató al centro del arco, permitiéndole al arquero de Racing recuperarse para contener.

A los 2', Salas probó de lejos con un remate potente, obligando a Cambeses a lucirse para mandar la pelota al córner.

Desde ese tiro de esquina, el VAR vio penal de Escudero sobre Bucca. Alex Arce fue el encargado de ejecutar la pena máxima a los a los 8', pero no pudo convertir: Cambeses le tapó el disparo al paraguayo.

La Lepra es más que Racing, pero no logra quebrar el cero. Axel Lloret / Diario UNO

A los 13', Ríos recibió por derecha, remató con potencia al primer palo y obligó al arquero de Racing a lucirse. A esta altura del partido, Cambeses ya era figura.

Cambeses le detuvo el penal a Alex Arce. Axel Lloret / Diario UNO

La primera para la visita llegó a los 16', cuando Maravilla Martínez recibió un pase filtrado y quedó mano a mano: Bolcato achichó y el 9 de la Academia definió apenas afuera.

Aunque la Lepra jugaba mejor, Racing pegó primero: a los 20' Matko Miljevic remató desde afuera del área y convirtió el 0-1 parcial.