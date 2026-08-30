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PRIMERA NACIONAL

Godoy Cruz goleó 3 a 0 a San Telmo y se acomodó en su aspiración al Reducido de la Primera Nacional

Godoy Cruz enfrentó en su estadio a San Telmo por la 27ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional y goleó con tantos de Martínez, Rodríguez y Brunet

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Santi lo hizo. Santiago Martínez anotó un golazo para poner arriba 1 a 0 a Godoy Cruz sobre San Telmo.

Santi lo hizo. Santiago Martínez anotó un golazo para poner arriba 1 a 0 a Godoy Cruz sobre San Telmo.

Godoy Cruz este domingo volvió al triunfo en el Torneo de la Primera Nacional, con una gran producción. El Tomba goleó por 3 a 0 a San Telmo en un partido correspondiente a la Zona A de la fecha 27 de la Primera Nacional.

Santiago Martínez, a los 45' del primer tiempo marcó el primer gol para el Tomba. Axel Rodríguez a los 37’ del complemento amplió el marcador y Nahuel Brunet anotó el tercero frente al Candombero.

Rodrigo Fernández escapa a la marca de una jugador de San Telmo, ante la mirada de Felipe Cairus, de Godoy Cruz.

Rodrigo Fernández escapa a la marca de una jugador de San Telmo, ante la mirada de Felipe Cairus, de Godoy Cruz.

Godoy Cruz goleó y apagó murmullos en el Feliciano Gambarte

El Expreso en los últimos cuarenta cinco minutos sostuvo la victoria que construyó en el primer tiempo y la sentenció con los dos goles en el segundo tiempo.

Axel Rodríguez hizo el segundo gol y aseguró el triunfo y alejó los fantasmas de los malos cierres de partido del Expreso.

Axel Rodríguez hizo el segundo gol y aseguró el triunfo y alejó los fantasmas de los malos cierres de partido del Expreso.

El equipo dirigido por Pablo De Muner que venía de perder ante Deportivo Madryn de visitante, volvió a sumar de a tres en su estadio con una gran actuación. El DT acalló murmullos y pedidos tácitos de renuncia demostrando un aceitado plan de juego apoyado por sus dirigidos.

El Expreso con esta nueva victoria en el Gambarte se ubica sexto con 43 puntos sigue en los puestos del Reducido y a 9 fechas del final se ubica a 10 del líder Ferro.

Nahuel Brunet redondeó la goleada del Tomba sobre San Telmo

Nahuel Brunet redondeó la goleada del Tomba sobre San Telmo

Lo que viene para Godoy Cruz en la Primera Nacional

Tras esta victoria, Godoy Cruz visitará el próximo domingo 6 de septiembre a San Miguel. Este encuentro se disputará a las 15.

El primer tiempo de Godoy Cruz vs. San Telmo

El Expreso en los primeros cuarenta cinco minutos dominó el juego y tuvo su premio en el final con la enorme definición de Martínez. EI Candombero vino a defenderse y en el final estuvo cerca de ponerse arriba en el marcador.

Godoy Cruz tuvo que trabajar mucho para vulnerar a un equipo como San Telmo, que vino a meterse atrás y defender el cero.

Godoy Cruz tuvo que trabajar mucho para vulnerar a un equipo como San Telmo, que vino a meterse atrás y defender el cero.

El Bodeguero tuvo la vuelta en la defensa de Tomás Rossi, en el mediocampo de Vicente Poggi y en la delantera el ingreso del paraguayo Willian Riquelme. Y salieron Esteban Burgos, Misael Sosa (llegó a la 5ta amarilla) y Axel Rodríguez

El equipo dirigido por Pablo De Muner tuvo sus ocasiones con dos remates de Rodrigo Fernández que contuvo muy bien Enrico.

Festejo loco del pibe Martínez, que con un golazo abrió el marcador y un partido cerrado en el Gambarte.

Festejo loco del pibe Martínez, que con un golazo abrió el marcador y un partido cerrado en el Gambarte.

Sobre el final Molina lo tuvo para San Telmo. Su remate se fue afuera.

En el minuto final apareció Santiago Martínez para marcar un golazo en gran maniobra individual, tras recibir un pase de Felipe Cirus, y poner arriba al Tomba.

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