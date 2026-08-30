Godoy Cruz este domingo volvió al triunfo en el Torneo de la Primera Nacional, con una gran producción. El Tomba goleó por 3 a 0 a San Telmo en un partido correspondiente a la Zona A de la fecha 27 de la Primera Nacional.
Godoy Cruz goleó 3 a 0 a San Telmo y se acomodó en su aspiración al Reducido de la Primera Nacional
Godoy Cruz enfrentó en su estadio a San Telmo por la 27ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional y goleó con tantos de Martínez, Rodríguez y Brunet
Santiago Martínez, a los 45' del primer tiempo marcó el primer gol para el Tomba. Axel Rodríguez a los 37’ del complemento amplió el marcador y Nahuel Brunet anotó el tercero frente al Candombero.
Godoy Cruz goleó y apagó murmullos en el Feliciano Gambarte
El Expreso en los últimos cuarenta cinco minutos sostuvo la victoria que construyó en el primer tiempo y la sentenció con los dos goles en el segundo tiempo.
El equipo dirigido por Pablo De Muner que venía de perder ante Deportivo Madryn de visitante, volvió a sumar de a tres en su estadio con una gran actuación. El DT acalló murmullos y pedidos tácitos de renuncia demostrando un aceitado plan de juego apoyado por sus dirigidos.
El Expreso con esta nueva victoria en el Gambarte se ubica sexto con 43 puntos sigue en los puestos del Reducido y a 9 fechas del final se ubica a 10 del líder Ferro.
Lo que viene para Godoy Cruz en la Primera Nacional
Tras esta victoria, Godoy Cruz visitará el próximo domingo 6 de septiembre a San Miguel. Este encuentro se disputará a las 15.
El primer tiempo de Godoy Cruz vs. San Telmo
El Expreso en los primeros cuarenta cinco minutos dominó el juego y tuvo su premio en el final con la enorme definición de Martínez. EI Candombero vino a defenderse y en el final estuvo cerca de ponerse arriba en el marcador.
El Bodeguero tuvo la vuelta en la defensa de Tomás Rossi, en el mediocampo de Vicente Poggi y en la delantera el ingreso del paraguayo Willian Riquelme. Y salieron Esteban Burgos, Misael Sosa (llegó a la 5ta amarilla) y Axel Rodríguez
El equipo dirigido por Pablo De Muner tuvo sus ocasiones con dos remates de Rodrigo Fernández que contuvo muy bien Enrico.
Sobre el final Molina lo tuvo para San Telmo. Su remate se fue afuera.
En el minuto final apareció Santiago Martínez para marcar un golazo en gran maniobra individual, tras recibir un pase de Felipe Cirus, y poner arriba al Tomba.