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Torneo de Reserva

Cómo les fue a Independiente Rivadavia, Gimnasia y Esgrima y Godoy Cruz en el Torneo de Reserva de AFA

Independiente Rivadavia, Gimnasia y Esgrima y Godoy Cruz, representantes de Mendoza fueron protagonistas en la sexta fecha del Torneo de Reserva

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Gimnasia y Esgrima dio la nota, con el triunfo de visitante ante Tigre en el torneo de Reserva.

Gimnasia y Esgrima dio la nota, con el triunfo de visitante ante Tigre en el torneo de Reserva.

Los tres representantes mendocinos fueron protagonistas en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura de Reserva. Independiente Rivadavia jugó como local, mientras que Gimnasia y Esgrima y Godoy Cruz se presentaron en condición de visitante. El Lobo fue el único equipo que ganó de los tres elencos mendocinos.

El Lobo logró un triunfazo ante Tigre, en condición de visitante por 3 a 1, La Lepra igualó 1 a 1 como local, ante Estudiantes, de Río Cuarto.mientras que el Bodeguero cayó derrotado por 3 a 0, frente a San Lorenzo, de visitante.

El Lobo se hizo fuerte ante el Matador

Gimnasia y Esgrima superó por 3 a 1 ante Tigre, en condición de visitante- El Mensana se puso en ventaja a los 7' por intermedio de Luca Orellano. A los 42' lo igualó Rodrigo Ferreyra para el Matador. En el segundo tiempo Joaquín Sabattini a los 8' del complemento y a los 38' Martín Úbeda, de penal, selló la victoria para el equipo conducido por Luciano Cipriani.

Gimnasia y Esgrima metió su segundo triunfo seguido, venía de ganarle 1 a 0 a San Lorenzo, en el estadio Víctor Legrotaglie y se ubica octavo con 9 puntos en el Grupo A.

La Lepra empató de local con Estudiantes de Río Cuarto

Independiente Rivadavia igualó 1 a 1 como local ante Estudiantes de Río Cuarto. La Lepra lo ganaba con gol de Amaro Maya y lo igualó el León de Río Cuarto, por intermedio de Benjamín Moyano.

El partido correspondiente al Grupo B, se disputó en la Ciudad Deportiva, donde el equipo de Medina, sumó un punto tras la derrota que sufrió ante Huracán, en condición de visitante. En seis partidos, ha sumado cuatro puntos, y se ubica en el puesto 16.

Independiente Rivavia empató como local frente a Estudiantes, de Río Cuarto.

Independiente Rivavia empató como local frente a Estudiantes, de Río Cuarto.

El Tomba perdió con San Lorenzo

Godoy Cruz el miércoles sufrió una dura derrota frente a San Lorenzo, de visitante. El conjunto que dirige Darío Alaniz, cayó por 3-0. El Tomba tiene 6 puntos, producto de un triunfo, tres empates y dos derrotas.

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