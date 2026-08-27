Cómo les fue a Independiente Rivadavia, Gimnasia y Esgrima y Godoy Cruz en el Torneo de Reserva de AFA

Gimnasia y Esgrima metió su segundo triunfo seguido, venía de ganarle 1 a 0 a San Lorenzo, en el estadio Víctor Legrotaglie y se ubica octavo con 9 puntos en el Grupo A.

La Lepra empató de local con Estudiantes de Río Cuarto

Independiente Rivadavia igualó 1 a 1 como local ante Estudiantes de Río Cuarto. La Lepra lo ganaba con gol de Amaro Maya y lo igualó el León de Río Cuarto, por intermedio de Benjamín Moyano.

El partido correspondiente al Grupo B, se disputó en la Ciudad Deportiva, donde el equipo de Medina, sumó un punto tras la derrota que sufrió ante Huracán, en condición de visitante. En seis partidos, ha sumado cuatro puntos, y se ubica en el puesto 16.

Independiente Rivavia empató como local frente a Estudiantes, de Río Cuarto.

El Tomba perdió con San Lorenzo

Godoy Cruz el miércoles sufrió una dura derrota frente a San Lorenzo, de visitante. El conjunto que dirige Darío Alaniz, cayó por 3-0. El Tomba tiene 6 puntos, producto de un triunfo, tres empates y dos derrotas.