Los tres representantes mendocinos fueron protagonistas en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura de Reserva. Independiente Rivadavia jugó como local, mientras que Gimnasia y Esgrima y Godoy Cruz se presentaron en condición de visitante. El Lobo fue el único equipo que ganó de los tres elencos mendocinos.
Cómo les fue a Independiente Rivadavia, Gimnasia y Esgrima y Godoy Cruz en el Torneo de Reserva de AFA
Independiente Rivadavia, Gimnasia y Esgrima y Godoy Cruz, representantes de Mendoza fueron protagonistas en la sexta fecha del Torneo de Reserva
El Lobo logró un triunfazo ante Tigre, en condición de visitante por 3 a 1, La Lepra igualó 1 a 1 como local, ante Estudiantes, de Río Cuarto.mientras que el Bodeguero cayó derrotado por 3 a 0, frente a San Lorenzo, de visitante.
El Lobo se hizo fuerte ante el Matador
Gimnasia y Esgrima superó por 3 a 1 ante Tigre, en condición de visitante- El Mensana se puso en ventaja a los 7' por intermedio de Luca Orellano. A los 42' lo igualó Rodrigo Ferreyra para el Matador. En el segundo tiempo Joaquín Sabattini a los 8' del complemento y a los 38' Martín Úbeda, de penal, selló la victoria para el equipo conducido por Luciano Cipriani.
Gimnasia y Esgrima metió su segundo triunfo seguido, venía de ganarle 1 a 0 a San Lorenzo, en el estadio Víctor Legrotaglie y se ubica octavo con 9 puntos en el Grupo A.
La Lepra empató de local con Estudiantes de Río Cuarto
Independiente Rivadavia igualó 1 a 1 como local ante Estudiantes de Río Cuarto. La Lepra lo ganaba con gol de Amaro Maya y lo igualó el León de Río Cuarto, por intermedio de Benjamín Moyano.
El partido correspondiente al Grupo B, se disputó en la Ciudad Deportiva, donde el equipo de Medina, sumó un punto tras la derrota que sufrió ante Huracán, en condición de visitante. En seis partidos, ha sumado cuatro puntos, y se ubica en el puesto 16.
El Tomba perdió con San Lorenzo
Godoy Cruz el miércoles sufrió una dura derrota frente a San Lorenzo, de visitante. El conjunto que dirige Darío Alaniz, cayó por 3-0. El Tomba tiene 6 puntos, producto de un triunfo, tres empates y dos derrotas.