Luciano Cingolani es una de las claves del gran momento de Gimnasia y Esgrima en el Torneo Clausura

Luciano Cingolani, una de la figuras de Gimnasia y Esgrima.

"El presente que estamos viviendo es muy bueno, estamos atravesando una racha positiva, teníamos la cuenta pendiente de volver a ganar de visitante y ahora lo pudimos hacer, después de mucho tiempo. El equipo tiene mucha confianza cuando sale a jugar los partidos y los resultados se no están dando, queremos ir por más en este torneo", analizó el volante ofensivo que tiene el Lobo en la Liga Profesional.

Luciano Cingolani se ha ganado un lugar como titular en el equipo que dirige Darío Franco. "Me siento con mucha confianza, estoy ayudando al equipo, de la posición que me toque. Estamos dando pelea en este torneo, sabemos que no somos menos que nadie y salimos con mucho convencimiento a jugar los partidos", aseguró el ex jugador de Godoy Cruz.