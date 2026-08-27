Luciano Cingolani atraviesa un momento futbolístico en Gimnasia y Esgrima que viene de ganarle al Lobo Platense, por la sexta fecha del Torneo Clausura 2026. El volante se ganó un lugar en el equipo que dirige Darío Franco, que se ubica segundo en el Grupo A, a un punto del líder Instituto, de Córdoba.
Luciano Cingolani es una de las claves del gran momento de Gimnasia y Esgrima en el Torneo Clausura
Luciano Cingolani le da mucho juego a Gimnasia y Esgrima, en este Torneo Clausura se ha ganado un lugar como titular en el equipo conducido por Darío Franco
"El presente que estamos viviendo es muy bueno, estamos atravesando una racha positiva, teníamos la cuenta pendiente de volver a ganar de visitante y ahora lo pudimos hacer, después de mucho tiempo. El equipo tiene mucha confianza cuando sale a jugar los partidos y los resultados se no están dando, queremos ir por más en este torneo", analizó el volante ofensivo que tiene el Lobo en la Liga Profesional.
Luciano Cingolani se ha ganado un lugar como titular en el equipo que dirige Darío Franco. "Me siento con mucha confianza, estoy ayudando al equipo, de la posición que me toque. Estamos dando pelea en este torneo, sabemos que no somos menos que nadie y salimos con mucho convencimiento a jugar los partidos", aseguró el ex jugador de Godoy Cruz.
Su opinión del partido frente a Independiente de Avellaneda
Gimnasia y Esgrima este domingo desde las 19.15 jugará por la 7ma fecha del Torneo Clausura, ante Independiente de Avellaneda, en el estadio Libertadores de América, Ricardo Enrique Bochini."Sabemos que es un rival, con jugadores de mucha jerarquía. Será un partido durísimo para nosotros, estamos preparados para jugarle de igual a igual en su cancha, somos un equipo competitivo
La buena racha que tiene el equipo en el estadio Víctor Legrotaglie
Gimnasia y Esgrima lleva seis partidos consecutivos, ganando como local. Sobre esta racha positiva, admitió: "Nos estamos haciendo muy fuertes en nuestra cancha. En este torneo hemos logrado tres victoria en nuestra cancha y ahora pudimos lograr una buena victoria como visitante".
La buena relación con Agustín Módica
Luciano Cingolani se lleva muy bien con el goleador Agustín Módica, "Nos llevamos muy bien, tanto dentro como fuera de la cancha. Es un gran delantero que está pasando por un momento tremendo", reconoció.
En pocas palabras
- Luciano Cingolani: Es clave en el gran momento de Gimnasia y Esgrima en el Torneo Clausura.
- Racha positiva: El equipo acumula seis victorias consecutivas como local en el estadio Víctor Legrotaglie.
- Próximo partido: Gimnasia y Esgrima enfrentará a Independiente de Avellaneda este domingo.