La esperanzadora efectividad de Darío Franco como DT de Gimnasia y Esgrima

El Mensana, que debutó el pasado enero, y lleva algunos meses jugando en primera, se ha ganado un reconocimiento en la Liga Profesional, la máxima categoría del fútbol argentino.

Gimnasia y Esgrima se prepara para visitar a Independiente de Avellaneda.

El conductor del Lobo, sumó 22 puntos, producto de 7 triunfos, 1 empate y 3 derrotas, entre los cinco partidos que dirigió en el Torneo Apertura, y los seis en este Clausura. Con el triunfo en La Plata, logró su primera victoria como entrenador en condición de visitante, en la 7ma que logró dirigiendo al Lobo.