Gimnasia y Esgrima logró ante el Lobo Platense una buena victoria de visitante, que le permite ubicarse en el segundo lugar del Torneo Clausura junto a Vélez, con 12 puntos a uno del líder Instituto y 31 en la tabla anual. Con Darío Franco como entrenador, el Lobo mendocino logró 22 puntos de los once partidos que dirigió.
La esperanzadora efectividad de Darío Franco como DT de Gimnasia y Esgrima
Darío Franco logró en 11 partidos que dirigió a Gimnasia y Esgrima, entre el Apertura y Clausura, cosechar 22 puntos y ser protagonista de la Liga Profesional
El Mensana, que debutó el pasado enero, y lleva algunos meses jugando en primera, se ha ganado un reconocimiento en la Liga Profesional, la máxima categoría del fútbol argentino.
El conductor del Lobo, sumó 22 puntos, producto de 7 triunfos, 1 empate y 3 derrotas, entre los cinco partidos que dirigió en el Torneo Apertura, y los seis en este Clausura. Con el triunfo en La Plata, logró su primera victoria como entrenador en condición de visitante, en la 7ma que logró dirigiendo al Lobo.
El entrenador, que llegó en remplazo de Ariel Broggi, ganó su primer partido el 3 a abril, como local ante Vélez por 3 a 2. El ex volante ganó los seis partidos que el equipo jugó fuera de casa. En el Torneo Apertura dirigió dos partidos de visitante, con un empate ante Platense y una derrota en el clásico ante Independiente Rivadavia.
Mientras que en el Clausura su equipo, le ganó a Central Córdoba, Unión, Talleres, como local y perdió ante San Lorenzo e Instituto en condición de visitante y le ganó al Tripero. Este domingo el Lobo visitará a Independiente de Avellaneda a las 19.15 en el estadio Libertadores de América, buscando el Lobo lograr su tercer triunfo seguido.
Los once partidos de Darío Franco en Gimnasia y Esgrima
- vs Vélez- 13ra fecha- Torneo Apertura (3-2)- Víctor Legrotaglie
- vs Platense-14ta fecha- Torneo Apertura (1-1)- Vicente López
- vs Lanús-15ta fecha- Torneo Apertura (1-0)
- vs Independiente Rivadavia-16ta fecha- Torneo Apertura (1-5)- Bautista Gargantini
- vs Defensa y Justicia -fecha 9 pendiente Torneo Apertura (2-1)- Víctor Legrotaglie
- vs Central Córdoba- 1ra fecha- Torneo Clausura (1-0)- Víctor Legrotaglie
- vs San Lorenzo- 2da fecha- Torneo Clausura- (0-1)- Nuevo Gasometro
- vs Unión- 3ra fecha- Torneo Clausura- (2-0)- Víctor Legrotaglie
- vs Instituto- 4ta fecha- Torneo Clausura- (0-1)- Monumental de Córdoba
- vs Talleres- 5ta fecha- Torneo Clausura (3-1)- Víctor Legrotaglie
- vs Gimnasia y Esgrima (LP)- Torneo Clausura (3-2)- Juan Carlos Zerrillo
En pocas palabras
- Darío Franco: El DT de Gimnasia y Esgrima suma 22 puntos en 11 partidos dirigidos, siendo protagonista de la Liga Profesional.
- Resultados Destacados: El equipo mendocino se ubica segundo en el Torneo Clausura y busca su tercer triunfo consecutivo este domingo.
- Rendimiento como visitante: Franco consiguió su primera victoria de visitante en la séptima oportunidad que dirigió al equipo fuera de casa.