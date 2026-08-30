Los hinchas de Godoy Cruz regresaron al Feliciano Gambarte después de 15 días

Varios regresos en Godoy Cruz

Pablo De Muner, DT de Godoy Cruz, entre los convocados para jugar ante San Telmo, hubieron varias novedades. Nahuel Ulariaga volvió a estar entre los convocados tras recuperarse de la fractura que sufrió en una de sus muñecas.

Entre las novedades aparece Juan Andrada, quien dejó atrás una molestia física y vuelve a estar disponible. También regresó Tomás Rossi, recuperado de una lesión muscular.

Otro retorno importante es el de Vicente Poggi. El mediocampista uruguayo recibió solamente una fecha de suspensión tras su expulsión frente a Acassuso, por lo que ya cumplió la sanción.

Lo que viene para Godoy Cruz

Godoy Cruz tras el partido ante San Telmo, el Tomba visitará a San Miguel el próximo domingo 6 a las 15, por la fecha 28 del certamen. Al Tomba le quedan nueve fechas por disputar en esta fase regular de 36 partidos, donde jugará cuatro partidos de local y cinco como visitante.

El Tomba que está clasificando al Reducido, terminará jugando como local frente a Almirante Brown.

Lo que viene para Godoy Cruz en la Primera Nacional

Serán nueve los partidos de Godoy Cruz que deberá jugar en lo que queda en esta segunda rueda