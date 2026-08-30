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Primera Nacional

Los hinchas de Godoy Cruz regresaron al Feliciano Gambarte después de 15 días

Godoy Cruz volvió a jugar en el Feliciano Gambarte ante San Telmo, tras 15 días, su última presentación de local fue ante Deportivo Maipú, el 15 de agosto

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Los hinchas de Godoy Cruz y una nueva cita en el Feliciano Gambarte, para ver al Tomba frente a San Telmo.

Los hinchas de Godoy Cruz y una nueva cita en el Feliciano Gambarte, para ver al Tomba frente a San Telmo.

Godoy Cruz este domingo se reencontró con sus hinchas en el estadio Feliciano Gambarte,para recibir a San Telmo, por la vigésima séptima fecha de la Primera Nacional. En una nueva presentación de local, del equipo orientado por Pablo De Muner. Su última presentación como local fue en la derrota con el Deportivo Maipú, cayó por 2 a 1 y resignó su invicto.

Los simpatizantes del Expreso tras 15 días, regresaron a su estadio, para alentar al equipo conducido por Pablo De Muner. El 15 de agosto jugó con el Deportivo Maipú, por la fecha 25 y luego disputó dos encuentros en condición de visitante. El Expreso le ganó a Acassuso, por 1 a 0, en la fecha 26 y viene de caer ante Deportivo Madryn, por la mínima diferencia, en el partido pendiente de la fecha 21.

Como es habitual desde temprano los hinchas fueron llegando a calle Balcarce.

Varios regresos en Godoy Cruz

Pablo De Muner, DT de Godoy Cruz, entre los convocados para jugar ante San Telmo, hubieron varias novedades. Nahuel Ulariaga volvió a estar entre los convocados tras recuperarse de la fractura que sufrió en una de sus muñecas.

Entre las novedades aparece Juan Andrada, quien dejó atrás una molestia física y vuelve a estar disponible. También regresó Tomás Rossi, recuperado de una lesión muscular.

Otro retorno importante es el de Vicente Poggi. El mediocampista uruguayo recibió solamente una fecha de suspensión tras su expulsión frente a Acassuso, por lo que ya cumplió la sanción.

Lo que viene para Godoy Cruz

Godoy Cruz tras el partido ante San Telmo, el Tomba visitará a San Miguel el próximo domingo 6 a las 15, por la fecha 28 del certamen. Al Tomba le quedan nueve fechas por disputar en esta fase regular de 36 partidos, donde jugará cuatro partidos de local y cinco como visitante.

El Tomba que está clasificando al Reducido, terminará jugando como local frente a Almirante Brown.

Lo que viene para Godoy Cruz en la Primera Nacional

Serán nueve los partidos de Godoy Cruz que deberá jugar en lo que queda en esta segunda rueda

  • Fecha- 28- San Miguel (V)
  • Fecha 29- Colón (L)
  • Fecha 30 Deportivo Morón (V)
  • Fecha 31- Racing de Córdoba (V)
  • Fecha 32- vs Los Andes (L)
  • Fecha 33- vs All Boys(V)
  • Fecha 34- vs Estudiantes de Buenos Aires (L)
  • Fecha 35- vs Mitre de Santiago del Estero (V)
  • Fecha 36- vs Almirante Brown (L)

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