El mendocino Julián Santero, campeón vigente de la Clase 3 del TN dio un paso importante en la defensa de su título coronando un fin de semana redondo en Oberá, donde ganó su serie (2°) y la final. Su comprovinciano Lucas Vicino fue sexto. En Clase 2 Tomás Vitar llegó 8°.
Julián Santero imparable: dominó la Clase 3 del Turismo Nacional en Oberá
Los mendocinos Julián Santero y Lucas Vicino fueron 1° y 6° en la Clase 2 del Turismo Nacional, En Clase 2 Tomás Vitar llegó 8° y cedió el liderazgo
La octava fecha del Turismo Nacional se corrió este domingo en el Autódromo Ciudad de Oberá, Misiones. La próxima fecha se correrá en Río Cuatro, Córdoba, el 20 de septiembre.
Julián Santero ganó la 8ª fecha del Turismo Nacional Clase 3
La final de la Clase 3 del Turismo Nacional fue ganada por Santero que debutó en la categoría con motorista nuevo (Ambrogio Racing) para su VW Virtus. El de Guaymallén registró un tiempo de 38 minutos 18 segundos 985 milésimas (38' 18'' 985/1000). Lo escoltó el líder del campeonato actual, Agustín Canapino (Chevrolet), a +1'' 576/1000, que con con los puntos sumados estiró su ventaja en la tabla. Completó el podio Damián Bautista (VW Vento) a +6'' 030/1000.
Lucas Vicino fue Top 10 en la Clase 3, logrando el sexto puesto en su Toyota Corolla, finalizando a +10'' 225/1000. De esta forma, Santero subió un puesto en el Campeonato, donde está 3°, mientras que Vicino marcha 13°.
El Campeonato de Clase 3 del Turismo Nacional tras la 8ª fecha
Tomás Vitar logró un trabajado 8° puesto en Clase 2
Quien llegó a Misiones como líder de la categoría fue el mendocino Tomás Vitar, igualado en puntos con Francisco Coltrinari, pero no tuvo un buen rendimiento de su Nissan March. Fue 4° en su serie, la primera, y en la Final, largando desde el puesto 7, tuvo un importante retraso, cayendo a la 12ª posición en la tercera vuelta. Se recompuso y pudo finalizar en el 8° lugar, cediendo el liderazgo y cayendo al tercer puesto del campeonato, donde se encaramó Coltrinari, que ganó y sacó buena ventaja,
En pocas palabras
- Julián Santero: El campeón de la Clase 3 del Turismo Nacional ganó la 8ª fecha en Oberá.
- Defensa del título: Santero, con nuevo motorista, busca revalidar su campeonato.
- Clase 2: Tomás Vitar finalizó octavo y cedió el liderazgo del campeonato.