Julián Santero imparable: dominó la Clase 3 del Turismo Nacional en Oberá

La octava fecha del Turismo Nacional se corrió este domingo en el Autódromo Ciudad de Oberá, Misiones. La próxima fecha se correrá en Río Cuatro, Córdoba, el 20 de septiembre.

Lucas Vicino. Foto: Prensa APAT

Julián Santero ganó la 8ª fecha del Turismo Nacional Clase 3

La final de la Clase 3 del Turismo Nacional fue ganada por Santero que debutó en la categoría con motorista nuevo (Ambrogio Racing) para su VW Virtus. El de Guaymallén registró un tiempo de 38 minutos 18 segundos 985 milésimas (38' 18'' 985/1000). Lo escoltó el líder del campeonato actual, Agustín Canapino (Chevrolet), a +1'' 576/1000, que con con los puntos sumados estiró su ventaja en la tabla. Completó el podio Damián Bautista (VW Vento) a +6'' 030/1000.