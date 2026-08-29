Deportivo Maipú y Colegiales empatan sin goles

Deportivo Maipú se ubica en el séptimo puesto de la tabla de posiciones con 38 puntos. El Cruzado deberá sumar para seguir entre los ocho mejores de la zona, que son quienes clasifican al Reducido por el segundo ascenso. El líder, que tiene un partido menos que los mendocinos, es Tristán Suárez con 48.

Se juega el primer tiempo

Los primeros minutos mostraron al dueño de casa siendo protagonista. Luego de dos aproximaciones, llegó la primera de riesgo en el área del Deportivo Maipú.

Lucio Castillo ganó por izquierda, llegó al fondo y envió un preciso centro para la llegada de Mauro Albertengo. El delantero cabeceó y obligó a la buena reacción de Nahuel Galardi.

Un minuto más tarde, a los 11', se repitió la fórmula, pero por abajo. El centro delantero tiró una diagonal y se volvió a encontrar con la buena reacciónd el dueño de los tres palos del Cruzado, que achicó rápido al borde del área chica.

Deportivo Maipú avisó a los 23 minutos. Juan Pablo Gobetto, de zurda, sacó un remate lejano que se fue por encima del travesaño. De esta manera, el elenco mendocino logró salir del asedio del dueño de casa.

Colegiales volvió a pisar el área del Cruzado a los 25', cuando Facundo Montiel realizó una buena jugada dentro del área. Tras un enganche, remató de zurda y el mismo fue interceptado por un defensor.

Pese a que el dueño de casa fue ampliamente superior a lo largo de la primera etapa, la más clara fue para el elenco mendocino. Pasados los 40 minutos Gobetto peinó dentro del área un centro que llegó desde la derecha.

En el segundo palo apareció Franco Saccone. El 7 inclinó su cuerpo hacia atrás y sacó una volea que pegó en el travesaño, picó en la línea y fue despejada al córner por los defensores locales.