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Torneo Clausura

Boca le ganó sobre la hora a Lanús en su vuelta a La Bombonera

Boca venció a Lanús, en La Bombonera, este viernes en un partido de la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Belmonte le dio el triunfo a Boca ante Lanús.

Belmonte le dio el triunfo a Boca ante Lanús.

Boca le ganó 1 a 0 a Lanús, en La Bombonera, este viernes en un partido de la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Sin jugar bien (el Granate fue superior en gran parte del partido), el Xeneize ganó y por el momento estaría ingresando a los playoffs.

El ingresado Tomás Belmonte marcó el único gol del partido a los 48' del complemento.

Este es el equipo de Boca que puso Arruabarrena ante Lan&uacute;s.

Este es el equipo de Boca que puso Arruabarrena ante Lanús.

Después de 35 días Boca volvió a jugar en La Bombonera. Luego de haber mudado su localía al Tomás Adolfo Ducó, el Xeneize se reencontró con sus hinchas.

Con este resultado el dueño de casa suma diez puntos, está octavo en la Zona A y está ingresando por el momento a los playoffs. Mientras que Lanús suma siete puntos.

A los 40 segundos del inicio del partido Peña Biafore metía un gran cabezazo y estremecía el travesaño.

Aquino remataba por arriba del travesaño y luego armaba otra gran jugada individual y estaba cerca de abrir el marcador.

Flores respondía en el otro arco y casi ponía el primero.

Velasco metía un buen cabezazo y la pelota se iba apenas desviada.

Un tiro libre de Velasco se iba desviado.

El partido no era bueno a pesar de que había situaciones de gol en ambos arcos.

Watson le pegaba y su tiro rozaba el palo. Se salvaba el local.

A los 13 minutos del complemento Peña Biafore tenía una opción clara para anotar y la atajaba Montero.

Arruabarrena movía el banco y mandaba a la cancha a Sebastián Villa, Leandro Paredes, Toto Belmonte y Enner Valencia para tratar de ganar el partido.

A los 21' el ingresado Sebastián Villa (el ex Independiente Rivadavia) le pegaba al arco y Losada la mandaba al córner.

Montero salvaba su arco sobre el final y respiraba aliviado el Auriazul.

Ascacíbar le metía un pase milimétrico a Belmonte, que definía sobre Losada y explotaban los hinchas locales.

Boca ganó sobre la hora.

Lo que viene para Boca

Tras jugar con el Granate, Boca se medirá con Vélez el próximo miércoles a las 21.15 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por los octavos de final de la Copa Argentina.

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