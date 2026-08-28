Boca le ganó sobre la hora a Lanús en su vuelta a La Bombonera

Con este resultado el dueño de casa suma diez puntos, está octavo en la Zona A y está ingresando por el momento a los playoffs. Mientras que Lanús suma siete puntos.

A los 40 segundos del inicio del partido Peña Biafore metía un gran cabezazo y estremecía el travesaño.

Aquino remataba por arriba del travesaño y luego armaba otra gran jugada individual y estaba cerca de abrir el marcador.

Flores respondía en el otro arco y casi ponía el primero.

Velasco metía un buen cabezazo y la pelota se iba apenas desviada.

Un tiro libre de Velasco se iba desviado.

El partido no era bueno a pesar de que había situaciones de gol en ambos arcos.

Watson le pegaba y su tiro rozaba el palo. Se salvaba el local.

A los 13 minutos del complemento Peña Biafore tenía una opción clara para anotar y la atajaba Montero.

Arruabarrena movía el banco y mandaba a la cancha a Sebastián Villa, Leandro Paredes, Toto Belmonte y Enner Valencia para tratar de ganar el partido.

A los 21' el ingresado Sebastián Villa (el ex Independiente Rivadavia) le pegaba al arco y Losada la mandaba al córner.

Montero salvaba su arco sobre el final y respiraba aliviado el Auriazul.

Ascacíbar le metía un pase milimétrico a Belmonte, que definía sobre Losada y explotaban los hinchas locales.

Boca ganó sobre la hora.

Lo que viene para Boca

Tras jugar con el Granate, Boca se medirá con Vélez el próximo miércoles a las 21.15 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por los octavos de final de la Copa Argentina.