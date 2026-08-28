Gotas para los ojos que parecen milagrosas ayudan a ver a ratones ciegos

Pau Gorostiza lidera el grupo de nanosondas del instituto mencionado. El especialista detalló el alcance del descubrimiento. "Estas moléculas no curan la ceguera, porque no abordan la causa de la degeneración de los fotorreceptores. Pero son notablemente efectivas para restaurar la vista, haciéndolo mediante un enfoque muy simple, potencialmente amigable para el paciente", explicó el experto.

La investigadora Rosalba Sortino destacó la intención clínica del equipo. "Nuestro objetivo era restaurar la visión usando un mecanismo molecular lo más parecido posible a cómo funciona la retina sana. En lugar de eludir el procesamiento retiniano, apuntamos a reactivarlo exactamente en el mismo nivel del circuito retiniano donde estaban las células fotorreceptoras perdidas", señaló la científica.

Recuperación visual

Los científicos probaron el tratamiento en larvas de pez cebra con resultados preliminares alentadores. Luego el equipo documentó que un grupo de ratones con daño ocular severo logró ver tras recibir la medicación. Un roedor ciego suele perder su preferencia instintiva por los espacios oscuros ante la incapacidad de detectar la luz. Tras la administración de la fórmula, los mamíferos recobraron rápidamente el comportamiento natural de evasión lumínica.

Pedro de la Villa codirigió el estudio científico. El académico detalló la importancia biológica del avance. "En la visión sana, las células bipolares ON juegan un papel clave al transmitir información sobre la presencia de luz al resto del circuito visual. En las enfermedades oculares degenerativas, aunque los fotorreceptores se pierden, gran parte de ese circuito subyacente permanece intacto pero inactivo, creando una gran oportunidad terapéutica", precisó de la Villa.

Las pruebas demostraron que los compuestos funcionan bajo iluminación ambiental ordinaria sin necesidad de hardware implantado. Gorostiza aclaró que convertir el hallazgo en una terapia comercial tomará tiempo. "Los resultados muestran que existe una posibilidad realista de restaurar la visión de alta calidad con medicamentos, de forma no invasiva, reversible, con un mecanismo independiente del trastorno retiniano para llegar a la mayoría de los pacientes", concluyó el investigador.