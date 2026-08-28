El nombre de origen romano que causa furor en Argentina y es considerado de los más lindos

En los últimos años, el interés por recuperar la tradición clásica de la antigua Roma ha cobrado renovado impulso entre las familias argentinas, que buscan alternativas con personalidad definida para escapar de los nombres más tradicionales o repetitivos.

Una tradición que vuelve: los nombres antiguos que volverán a imponerse en 2026. Foto gentileza elpais.es

Qué significa Cato

El nombre Cato tiene un significado profundamente ligado a la sabiduría y el intelecto. Derivado del latín, se traduce como "aquel que lo sabe todo" o "el sagaz", evocando a una persona intuitiva, con capacidad de adaptación y una mente brillante para desenvolverse en cualquier contexto.