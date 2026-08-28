Tomás Aranda fue operado con éxito y ya comenzó con su recuperación

"Tomás Aranda fue intervenido con éxito de la fractura de peroné derecho. ¡Pronta recuperación, Tomi! Te vamos a estar esperando", escribió el Xeneize en sus redes.

Tomás Aranda se operó con éxito

La intervención por la sindesmosis que le afectó el ligamento entre la tibia y el peroné demandará entre 3 y 4 meses de rehabilitación.

De este modo, la promesa del mundo Boca se perderá lo que resta de la temporada, significando una baja más que sensible para el entrenador Rodolfo Arruabarrena, quien lo había utilizado en todos los partidos desde el inicio de su nuevo ciclo.

Marcelo Delgado dijo presente en la clínica para acompañar a Tomás Aranda en las horas previas a la intervención quirúrgica. El dirigente, un histórico en el mundo Boca, se mostró cercano al juvenil en este difícil momento de su carrera.

Ante esta situación, la dirigencia de Boca decidió no buscar incorporaciones en el mercado para suplir la sensible baja del enganche surgido en Boca Predio.

Su lugar en la lista de convocados del plantel de Primera División lo ocupará Lautaro Bianco, volante de 19 años y habitual titular en el equipo de la Reserva.