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Tomás Aranda fue operado con éxito y ya comenzó con su recuperación

Tomás Aranda, el 10 de Boca, fue operado con éxito tras sufrir la fractura del peroné en un entrenamiento

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Tomás Aranda fue operado con éxito.

Tomás Aranda fue operado con éxito.

Tomás Aranda, una de las grandes apariciones del fútbol argentino, pasó con éxito por el quirófano tras fracturarse el peroné en una entrenamiento. Con un parte médico favorable, el juvenil de 19 años inicia una lenta recuperación en la que podrá volver a vestir la camiseta de Boca recién en la temporada 2027.

La insólita lesión ocurrió el miércoles, cuando el botín se le trabó en el pasto durante un giro. El cuerpo médico optó por operarlo en el Sanatorio Otamendi para priorizar su salud a largo plazo.

Por intermedio de sus canales oficiales de comunicación, Boca llevó tranquilidad al informar que todo había transitado por los carriles normales.

"Tomás Aranda fue intervenido con éxito de la fractura de peroné derecho. ¡Pronta recuperación, Tomi! Te vamos a estar esperando", escribió el Xeneize en sus redes.

Tomás Aranda se operó con éxito

La intervención por la sindesmosis que le afectó el ligamento entre la tibia y el peroné demandará entre 3 y 4 meses de rehabilitación.

De este modo, la promesa del mundo Boca se perderá lo que resta de la temporada, significando una baja más que sensible para el entrenador Rodolfo Arruabarrena, quien lo había utilizado en todos los partidos desde el inicio de su nuevo ciclo.

Marcelo Delgado dijo presente en la clínica para acompañar a Tomás Aranda en las horas previas a la intervención quirúrgica. El dirigente, un histórico en el mundo Boca, se mostró cercano al juvenil en este difícil momento de su carrera.

Ante esta situación, la dirigencia de Boca decidió no buscar incorporaciones en el mercado para suplir la sensible baja del enganche surgido en Boca Predio.

Su lugar en la lista de convocados del plantel de Primera División lo ocupará Lautaro Bianco, volante de 19 años y habitual titular en el equipo de la Reserva.

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