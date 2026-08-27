Kily González es el nuevo DT de Lionel Messi en Inter Miami

Pese a que el equipo se ubica segundo en la Conferencia Este con 39 puntos, a diez unidades del líder Nashville SC, una seguidilla de cuatro derrotas y un empate aceleró el cambio de rumbo en el banco de suplentes.

De esta manera el Kily González, de paso como futbolista por Rosario Central, Boca, Zaragoza, Valencia, Inter de Milán y San Lorenzo, buscará encarrilar el rumbo de un plantel que apunta a defender el título de la Major League Soccer. Además, el objetivo pasa por asegurar su boleto a la próxima Concachampions.

En su trayectoria como director técnico, el rosarino acumula pasos por:

Rosario Central: 68 partidos - 25 victorias, 14 empates y 29 derrotas - 43,62% de efectividad.

68 partidos - 25 victorias, 14 empates y 29 derrotas - 43,62% de efectividad. Unión: 77 partidos - 25 victorias, 25 empates y 27 derrotas - 41,6% de efectividad.

77 partidos - 25 victorias, 25 empates y 27 derrotas - 41,6% de efectividad. Platense: 14 partidos - 2 victorias, 5 empates, 7 derrotas - 26% de efectividad.

González se convierte así en el cuarto entrenador argentino de Messi en Inter Miami, sumándose a la lista que ya integran Gerardo Martino, Mascherano y Hoyos. Con el 10 con contrato vigente hasta diciembre de 2028, la dirigencia apuesta a la afinidad entre los rosarinos para reencontrar la versión ganadora del equipo.