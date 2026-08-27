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Kily González es el nuevo DT de Lionel Messi en Inter Miami

Kily González, de último paso por Platense en octubre del 2025, fue presentado como el nuevo director técnico del Inter Miami

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Kily González será el nuevo DT de Lionel Messi en Inter Miami.

Kily González será el nuevo DT de Lionel Messi en Inter Miami.

Tras una racha de cinco partidos sin ganar y la eliminación en la Leagues Cup, Inter Miami reemplazará a Ángel Guillermo Hoyos. El elegido para tomar las riendas de Las Garzas es el Kily González, quien cerró un acuerdo por un año para tener su primera experiencia fuera de Argentina. En Florida dirigirá, nada más y nada menos, que a Lionel Messi.

El DT de 52 años, sin equipo desde su salida de Platense en octubre de la temporada 2025, se reencontrará con el mejor jugador del mundo. Juntos compartieron cancha con la camiseta de la Selección argentina durante las Eliminatorias para el Mundial 2006. Ahora volverán a trabajar juntos, pero en Estados Unidos y con diferentes roles.

Kily González dirigirá a Messi en Estados Unidos

La dirigencia de Inter Miami, encabezada por David Beckham, decidió ponerle fin al ciclo de Guillermo Hoyos. El entrenador había asumido en el cargo en el mes de abril, como interino, tras la salida de Javier Mascherano.

Pese a que el equipo se ubica segundo en la Conferencia Este con 39 puntos, a diez unidades del líder Nashville SC, una seguidilla de cuatro derrotas y un empate aceleró el cambio de rumbo en el banco de suplentes.

De esta manera el Kily González, de paso como futbolista por Rosario Central, Boca, Zaragoza, Valencia, Inter de Milán y San Lorenzo, buscará encarrilar el rumbo de un plantel que apunta a defender el título de la Major League Soccer. Además, el objetivo pasa por asegurar su boleto a la próxima Concachampions.

En su trayectoria como director técnico, el rosarino acumula pasos por:

  • Rosario Central: 68 partidos - 25 victorias, 14 empates y 29 derrotas - 43,62% de efectividad.
  • Unión: 77 partidos - 25 victorias, 25 empates y 27 derrotas - 41,6% de efectividad.
  • Platense: 14 partidos - 2 victorias, 5 empates, 7 derrotas - 26% de efectividad.

González se convierte así en el cuarto entrenador argentino de Messi en Inter Miami, sumándose a la lista que ya integran Gerardo Martino, Mascherano y Hoyos. Con el 10 con contrato vigente hasta diciembre de 2028, la dirigencia apuesta a la afinidad entre los rosarinos para reencontrar la versión ganadora del equipo.

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