Argentina vs Puerto Rico por las Eliminatorias del Mundial de Básquet: hora, TV y todo lo que hay que saber

Para esta ventana, Prigioni contará con la presencia distinguida de Facundo Campazzo, Nicolás Laprovíttola, Gabriel Deck y Nicolás Brussino, representantes de la Albiceleste que formaron parte del plantel que salió subcampeón en el Mundial de China 2019.

Además, aparecerán valuartes contemporáneos como Leandro Bolmaro, José Vildoza, Gonzalo Corbalán, Juan Pablo Vaulet y Francisco Cáffaro.

“El nivel sube mucho en esta segunda ronda, en estos seis juegos que quedan. Y este es un ejemplo claro: un Puerto Rico que tiene una plantilla con muy buenos jugadores, con mucha calidad y que nos va a exigir al máximo. Intentar no dejar escapar partidos en casa creo que tiene que ser una prioridad para nosotros”, manifestó el DT Pablo Prigioni en declaraciones para el sitio oficial de la Confederación Argentina de Básquet (CAB).

La Selección argentina llega a esta segunda y última instancia de grupos -que determinará a los clasificados de América al Mundial 2027- con 11 puntos, detrás de Canadá que cosecha 12 unidades y es el elenco invicto de la zona. La Albiceleste viene de la etapa anterior con una racha de 5 victorias y una derrota, por lo que comparte puesto con Uruguay, selección que cuenta con el mismo puntaje.

El duelo ante Puerto Rico será entonces clave, dado que el récord de 2-4 lo dejaría fuera de la zona de clasificación ya que los mejores tres equipos de cada grupo y el mejor cuarto jugarán la Copa del Mundo.

Los otros partidos que le interesan al equipo de Pablo Prigioni se disputarán este mismo jueves en el siguiente orden: Uruguay-Bahamas (20.10, en Montevideo) y Panamá-Canadá (22.40, en Panamá)

Argentina vs Puerto Rico: hora y TV

La Selección argentina de básquet se medirá ante Puerto Rico a partir de las 19.10, con televisación en directo de DSports y TyC Sports.

El próximo compromiso será el lunes 31 de agosto, a las 20.10, como visitante de Canadá, en Quebec.