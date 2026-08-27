Garbarino cierra para siempre sus puertas en Argentina tras decretarse la quiebra

La empresa llegó a contar con una infraestructura federal que superaba las 200 sucursales distribuidas en todas las provincias y una nómina de más de 4.500 empleados.

Sin embargo, tras el concurso de acreedores iniciado a fines de 2021 y las fallidas reestructuraciones bajo la conducción del empresario Carlos Rosales, la presencia de la marca fue colapsando progresivamente.

Al momento de la sentencia dictada por la Justicia, tan solo permanecían tres locales en pie funcionando en la Ciudad de Buenos Aires (ubicados en Belgrano, Almagro y la zona céntrica), los cuales ya bajaron sus persianas de forma definitiva para dar paso al remate judicial de su stock remanente.

Qué pasará con los bienes y las marcas vinculadas a Garbarino

Con el dictamen de quiebra formalizado, la empresa perdió la administración y el control sobre sus activos, que quedaron automáticamente bajo la órbita de la sindicatura judicial designada.

El proceso de liquidación no solo impacta en la marca principal, sino que alcanza de lleno a otras firmas y unidades de negocio pertenecientes al mismo grupo comercial, entre las que se encuentran Compumundo, Tecnosur y Digital Fueguina.