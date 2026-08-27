Garbarino cierra para siempre sus puertas en Argentina tras decretarse la quiebra

Tras más de siete décadas de historia marcando a generaciones enteras, la histórica empresa Garbarino fue declarada oficialmente en quiebra por la Justicia comercial, lo que decreta su cierre definitivo en todo el país y el remate final de todos sus bienes.
La resolución fue dispuesta por el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 7, conducido por el juez Fernando D'Alessandro, luego de que la empresa no lograra alcanzar un acuerdo con sus acreedores dentro del concurso preventivo ni apareciera un inversor dispuesto a encarar el salvataje financiero.
De más de 200 locales al cierre definitivo de la empresa
Durante sus años de máximo esplendor, Garbarino supo transformarse en la red comercial de venta de electrodomésticos y tecnología más importante de la Argentina.
La empresa llegó a contar con una infraestructura federal que superaba las 200 sucursales distribuidas en todas las provincias y una nómina de más de 4.500 empleados.
Sin embargo, tras el concurso de acreedores iniciado a fines de 2021 y las fallidas reestructuraciones bajo la conducción del empresario Carlos Rosales, la presencia de la marca fue colapsando progresivamente.
Al momento de la sentencia dictada por la Justicia, tan solo permanecían tres locales en pie funcionando en la Ciudad de Buenos Aires (ubicados en Belgrano, Almagro y la zona céntrica), los cuales ya bajaron sus persianas de forma definitiva para dar paso al remate judicial de su stock remanente.
Qué pasará con los bienes y las marcas vinculadas a Garbarino
Con el dictamen de quiebra formalizado, la empresa perdió la administración y el control sobre sus activos, que quedaron automáticamente bajo la órbita de la sindicatura judicial designada.
El proceso de liquidación no solo impacta en la marca principal, sino que alcanza de lleno a otras firmas y unidades de negocio pertenecientes al mismo grupo comercial, entre las que se encuentran Compumundo, Tecnosur y Digital Fueguina.
En pocas palabras
- Garbarino cierra: la histórica empresa argentina fue declarada en quiebra por la Justicia comercial, decretando su cierre definitivo en todo el país.
- Sin acuerdo ni inversor: la empresa no logró un acuerdo con sus acreedores ni apareció un inversor para su salvataje financiero tras el concurso preventivo.
- Liquidación de bienes: el proceso de quiebra alcanza a otras firmas del grupo como Compumundo, Tecnosur y Digital Fueguina, y sus bienes serán rematados.