Atlético de Madrid emitió un contundente comunicado en el que afirmó que no negociará con Barcelona por Julián Álvarez

El Atlético de Madrid detalló que "está abierto a las negociaciones propias del mercado de transferencias, pero siempre de una forma ética y profesional y con respeto entre los clubes". En ese sentido, el club apuntó contra el Barsa: "Respaldamos completamente la posición previamente comunicada por el club de que el Fútbol Club Barcelona no ha cumplido con estos requisitos y por consecuencia ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos en relación al traspaso de Julián Álvarez".

Julián Álvarez llegó al Atlético de Madrid en 2024, y en este 2026 desea emigrar al Barcelona pero el Atlético de Madrid le niega la posibilidad.

"El Atlético de Madrid está convencido de que nuestro jugador comprenderá la decisión, centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos, como ya lo ha hecho en las dos temporadas que ha estado defendiendo nuestros colores", concluyó el comunicado.

La polémica explotó en el último mes, luego de que Julián Álvarez reconociera públicamente sus ganas de continuar su carrera en el Barcelona. Desde entonces, el Atlético de Madrid se encargó de remarcar su intención de no efectuar dicha transferencia.

El fin de semana pasado se vivió un clima complicado en el partido del elenco Colchonero, ya que Álvarez fue convocado y abucheado por todo el estadio. Ante esta situación, Julián Álvarez no se presentó a los últimos dos entrenamientos del Atlético de Madrid y el clima está más tenso que nunca.