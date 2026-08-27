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le cerró la puerta

Atlético de Madrid emitió un contundente comunicado en el que afirmó que no negociará con Barcelona por Julián Álvarez

Atlético de Madrid le cerró la puerta al Barcelona y Julián Álvarez no podrá emigrar al club que manifestó su deseo de jugar

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Julián Álvarez no podrá emigrar al Barcelona como quería.

Julián Álvarez no podrá emigrar al Barcelona como quería.

El Atlético de Madrid emitió un contundente comunicado respecto a la situación de Julián Álvarez en el vigente mercado de pases. En el contexto del manifiesto interés de ambas partes, del Barcelona de contar con el jugador y del delantero de mudarse al club culé, la dirigencia Colchonera confirmó que no negociará con el elenco blaugrana por el pase del ex River.

En el comunicado, el Atlético Madrid detalló que los integrantes de la comisión directiva decidieron de manera "unánime" no avanzar en la negociación con el FC Barcelona por el pase de Julián Álvarez.

Julián Álvarez seguirá bajo las órdenes de Simeone si no acepta una transferencia a otro club que no sea Barcelona.

Julián Álvarez seguirá bajo las órdenes de Simeone si no acepta una transferencia a otro club que no sea Barcelona.

El comunicado del Atlético de Madrid que termina con las chances de Julián Álvarez de mudarse al Barcelona

"Los miembros del Consejo de Administración del Atlético de Madrid han mostrado de forma unánime su absoluto respaldo a la decisión del club de no negociar el traspaso de Julián Álvarez al Fútbol Club Barcelona", comenzó diciendo el escrito de la entidad Colchonera.

El Atlético de Madrid detalló que "está abierto a las negociaciones propias del mercado de transferencias, pero siempre de una forma ética y profesional y con respeto entre los clubes". En ese sentido, el club apuntó contra el Barsa: "Respaldamos completamente la posición previamente comunicada por el club de que el Fútbol Club Barcelona no ha cumplido con estos requisitos y por consecuencia ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos en relación al traspaso de Julián Álvarez".

Julián Álvarez llegó al Atlético de Madrid en 2024, y en este 2026 desea emigrar al Barcelona pero el Atlético de Madrid le niega la posibilidad.

Julián Álvarez llegó al Atlético de Madrid en 2024, y en este 2026 desea emigrar al Barcelona pero el Atlético de Madrid le niega la posibilidad.

"El Atlético de Madrid está convencido de que nuestro jugador comprenderá la decisión, centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos, como ya lo ha hecho en las dos temporadas que ha estado defendiendo nuestros colores", concluyó el comunicado.

La polémica explotó en el último mes, luego de que Julián Álvarez reconociera públicamente sus ganas de continuar su carrera en el Barcelona. Desde entonces, el Atlético de Madrid se encargó de remarcar su intención de no efectuar dicha transferencia.

El fin de semana pasado se vivió un clima complicado en el partido del elenco Colchonero, ya que Álvarez fue convocado y abucheado por todo el estadio. Ante esta situación, Julián Álvarez no se presentó a los últimos dos entrenamientos del Atlético de Madrid y el clima está más tenso que nunca.

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