Aníbal Colapinto habló sobre el futuro de Franco en la Fórmula 1: "Me explota el pecho de la felicidad"

"Franco es como siempre dice, el tema de las negociaciones nunca está. Él siempre está arriba del auto y haciendo las cosas lo mejor posible" y en la misma sintonía, agregó: "En las negociaciones están los managers. Cada uno a su tema".

Me explota el pecho de la felicidad. Me explota el pecho de la felicidad.

El padre del piloto argentino reconoció que la confirmación de Alpine le genera una felicidad difícil de explicar, especialmente por todo lo que significó el desembarco de Franco en la Fórmula 1.

Aníbal siempre apoyó a Franco Colapinto en su desarrollo profesional.

Aníbal Colapinto: "Fui de esos padres de no meterme"

Muchas veces son los padres quienes manejan el futuro de sus hijos en cuanto a contratos y decisiones profesionales; no obstante, Aníbal dejó bien en claro que no es ese tipo de papá: "No reto a Franco, fui de esos padres de no meterme", mientras que adelantó que próximamente volverán a reunirse: "Siempre hablamos con Franco, en unos días viajo para allá".

"Desde los 14 lo dejé a Franco viviendo solo. Hace de cuenta que tiene más de 30 ya", reflexionó sobre la madurez del nacido en Pilar hace 23 años, quien desde muy chico se instaló en Europa.

El orgullo de verlo crecer en la Fórmula 1. El orgullo de verlo crecer en la Fórmula 1.

Con respecto a Alpine, dijo: "El auto de a poco va progresando, es una hermandad y sacar cada uno el mayor provecho posible" y agregó: "Paso a paso Franco está haciendo las cosas bien".

Hay que ser agradecido. Hay que ser agradecido.

Para finalizar se refirió a la figura de Flavio Briatore: "Briatore es crack. Mucho más no voy a decir. Sacó a dos campeones del mundo".