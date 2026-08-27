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Arde el Monumental

La furia de los hinchas de River: "Que se vayan todos" y el pedido por el regreso de Ramón

Eduardo Coudet sumó un nuevo fracaso en River y en esta oportunidad se quedó fuera de la Copa Sudamericana; los hinchas están hartos

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Los hinchas de River estallaron en el Monumental.

Los hinchas de River estallaron en el Monumental.

El 17 de julio de 2026, Aldosivi le dio un paseo a River y se impuso por 3 a 1 en los dieciseisavos de final de la Copa Argentina; poco más de un mes después, Eduardo Coudet volvería a quedar fuera en un cruce directo, en esta oportunidad, por la Copa Sudamericana.

El papelón fue supremo: el Millonario quedó eliminado frente a su gente, en el Monumental, por lo que el reclamo de los hinchas en en las tribunas y en el hall del estadio no se hicieron esperar.

Santiago Beltr&aacute;n ataj&oacute; tres penales, pero no fue suficiente para que River gane la definici&oacute;n.

Santiago Beltrán atajó tres penales, pero no fue suficiente para que River gane la definición.

La furia de los hinchas de River

Coudet no le encuentra la vuelta al plantel y no deja de sumar fracasos: está fuera de los puestos de clasificación en el Torneo Clausura, fue eliminado de la Copa Argentina y, ahora, también quedó fuera de la Copa Sudamericana.

Por eso, los hinchas se manifestaron con canciones que hicieron sentir todo el enojo por el pésimo momento futbolístico que atraviesa River. En el Monumental se escucharon cánticos como "Que se vayan todos", "Cantemos todos para que vuelva Ramón" y "La camiseta de River se tiene que transpirar".

De esta manera, los fanáticos apuntaron contra la dirigencia, el entrenador y los jugadores.

Eduardo Coudet no le enganch&oacute; la vuelta a un River desconocido.

Eduardo Coudet no le enganchó la vuelta a un River desconocido.

Ante el mal momento, cambio de planes en River

Los jugadores recibieron un mensaje de WhatsApp en el que se les indicó que el jueves deben hacerse presentes a las 15:30 en el Monumental y no en Ezeiza, como estaba estipulado de antemano.

Los últimos meses de River han sido caóticos: malos resultados en el Torneo Clausura - donde sufrieron cuatro derrotas consecutivas -, la doble eliminación en las copas Argentina y Sudamericana, el episodio de los jugadores en el container, un Millonario que está lejos de los puestos de clasificación a los torneos internacionales y la salida de Juanfer Quintero, entre otras situaciones.

Todo esto se convirtió en una bomba de tiempo. Los hinchas ya no confían en Coudet, así como tampoco en varios de los jugadores que no fueron capaces de dar vuelta la imagen negativa ni revertir este contexto caótico.

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