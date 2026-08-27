Cómo eliminar las manchas de café de la ropa blanca con un solo ingrediente

La forma de aplicarla es simple. Coloca suficiente agua oxigenada en el reverso de la ropa, justo en el lugar en el que está la mancha de café. Una vez que lo hayas hecho, verás pequeñas burbujas en la zona.

Deja que el agua oxigenada actúe por unos 15 o 20 minutos y luego enjuaga de manera normal, para después dejar secar al aire libre.

Una vez seco, en caso de que la mancha no haya desaparecido del todo, se puede reforzar con ayuda del lavarropas.

Lo cierto es que este truco casero, tan simple de aplicar, es uno de los métodos más infalibles al momento de eliminar las manchas de café de la ropa blanca.