Cómo eliminar las manchas de café de la ropa blanca con un solo ingrediente

Las manchas de café en la ropa blanca son una de las grandes pesadillas de toda persona que se hace cargo de un hogar y desea mantener la ropa impecable, tanto la de uno como la del resto de su familia. Pero los accidentes existen y que caigan unas gotas de café sobre la ropa no es algo tan anormal como podría parecer.
Y es que las manchas de café no se pueden disimular nunca, en ninguna tela, y cuando es sobre ropa blanca, el contraste hace que resalte a varios metros de distancia, haciendo que la prenda sea imposible de usar bajo cualquier circunstancia. Sin embargo, hay un método infalible que hace que esa mancha desaparezca.
El truco casero para eliminar las manchas de café
Este truco casero depende mucho de la rapidez con la que se actúe. Si te encuentras en casa, tendrás suerte y si estás en la calle o en el trabajo, lo más probable es que debas salir corriendo a comprar agua oxigenada, que es el único ingrediente que se va a necesitar para eliminar la mancha de café.
La forma de aplicarla es simple. Coloca suficiente agua oxigenada en el reverso de la ropa, justo en el lugar en el que está la mancha de café. Una vez que lo hayas hecho, verás pequeñas burbujas en la zona.
Deja que el agua oxigenada actúe por unos 15 o 20 minutos y luego enjuaga de manera normal, para después dejar secar al aire libre.
Una vez seco, en caso de que la mancha no haya desaparecido del todo, se puede reforzar con ayuda del lavarropas.
Lo cierto es que este truco casero, tan simple de aplicar, es uno de los métodos más infalibles al momento de eliminar las manchas de café de la ropa blanca.
En pocas palabras
- Manchas de café: Son difíciles de quitar de la ropa blanca, pero existe un método infalible.
- Truco casero: Aplicar agua oxigenada en el reverso de la mancha y dejar actuar 15-20 minutos.
- Resultado: La mancha desaparece tras el lavado y secado al aire libre.