El truco casero para limpiar las pizzeras que están manchadas de tanto usarlas

Todo el mundo tiene en casa una pizzera, o varias, que con el paso del tiempo se han ido manchando y su apariencia no es la mejor. No quiere que no sirva ni mucho menos que incomode tenerla con esas manchas. Pero sí está la posibilidad de utilizar un truco casero para limpiar, para que quede reluciente, como nueva.
La mezcla de dos ingredientes clásicos y que uno tiene en la cocina de casa, es suficiente para aplicar este truco casero para limpiar y decirle adiós a los restos de comida que se han afirmado en la pizzera después de mucho tiempo.
Las pizzeras, sean de aluminio u otro tipo de metal, acumulan grasa y aceite, ingredientes que se van adhiriendo en el piso y los bordes.
El truco casero lleva apenas unos minutos y cuando uno menos lo espera, tendrá en sus manos una pizzera que brillará por su limpieza y se volverá irreconocible.
Estos son los ingredientes y materiales que hay que reunir para comenzar con el paso a paso:
Limpiar las pizzeras con un truco casero, materiales e ingredientes
Para sacarle las manchas asentadas las las pizzeras, se necesitan estos materiales e ingredientes para comenzar con el truco casero para limpiar en profundidad:
- Fuentón o palangana
- Olla grande
- Guantes de limpieza
- Vinagre
- Agua caliente
- Bicarbonato de sodio
- Estropajo
Limpiar las pizzeras con un truco casero, paso a paso
- Calentar abundante agua con dos tazas de vinagre en una olla grande.
- Tras el hervor del líquido, trasladar el agua caliente a un fuentón o palangana. También se puede utilizar la bacha de la cocina, siempre y cuando sea grande.
- Poner las pizzeras sucias en el agua con vinagre y que queden bien sumergidas. Dejar reposar.
- Cuando el agua esté tibia tirando a fría, espolvorear bicarbonato de sodio sobre las pizzeras y refregar con el estropajo hasta quitarle toda la suciedad.
- Cuando se hayan removido todas las impurezas con la sustancia abrasiva, lavar con esponja y detergente, como se hace de manera habitual.
En pocas palabras
- Truco casero: Se revela un método eficaz para limpiar pizzeras percudidas.
- Ingredientes clave: La mezcla de vinagre y bicarbonato de sodio es fundamental.
- Resultado rápido: El proceso dura solo unos minutos y deja las pizzeras relucientes.