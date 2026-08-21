El truco casero para limpiar las pizzeras que están manchadas de tanto usarlas

La mezcla de dos ingredientes clásicos y que uno tiene en la cocina de casa, es suficiente para aplicar este truco casero para limpiar y decirle adiós a los restos de comida que se han afirmado en la pizzera después de mucho tiempo.

Las pizzeras, sean de aluminio u otro tipo de metal, acumulan grasa y aceite, ingredientes que se van adhiriendo en el piso y los bordes.