Paso a paso para limpiar una mosquitera de ventana llena de polvo y tierra

Los pequeños rincones de la casa que dejamos de lado y no desempolvamos por vagancia, con el paso del tiempo acumulan mugre, polvo y grasa. Limpiar superficialmente sirve, pero una limpieza profunda seguida de un mantenimiento frecuente es mucho mejor.
Aunque la mosquitera es un complemento de la ventana útil para evitar bichos en verano, en invierno también se tiene que limpiar para que el polvo no se meta por las pequeñas rejas metálicas, pero, ¿cómo se puede limpiar una mosquitera perfectamente y sin dejar rastros de tierra?
Cómo limpiar las mosquiteras de las ventanas llenas de tierra
Las mosquiteras de las ventanas y puertas, en los meses de frío o calor indistintamente, se llenan de polvo. Las pequeñas rejas o el enrejado metálico juntan tierra, que es muy difícil de limpiar por el tamaño de los orificios. Para este truco vas a necesitar una aspiradora, vinagre y detergente de platos.
- Lo primero principal para empezar con este truco es retirar la mosquitera de la ventana, de ser posible, para poder limpiar más cómodo.
- Pasa la aspiradora con un pico fino o angosto para quitar el polvo más superficial de la moquitera. Aprovecha para limpiar los rieles o carriles de las ventanas si tienen polvo acumulado, que puede dificultar el abrir y cerrar de las hojas.
- Cuando las mosquiteras estén bien aspiradas, hay que pasar a la segunda parte del truco, que consiste en desengrasar y limpiar la mugre pegada de las mosquiteras. Prepara una mezcla de vinagre blanco con detergente y hierve los ingredientes en una olla con agua por algunos minutos.
- Con una esponja embebe la mosquitera con la mezcla de productos y deja que actúen por unos minutos. Este paso del truco conviene hacerlo en la ducha o en alguna parte de la casa que se pueda mojar si chorrea agua. Refriega con un cepillo de dientes si es necesario.
- Deja que las mosquiteras se sequen bien y vuelve a colocarlas en las ventanas.
Cómo se pueden arreglar las mosquiteras de las ventanas si tienen agujeros
Si las mosquiteras de las ventanas o puertas tienen roturas, se puede arreglar sin necesidad de cambiarla o comprar una nueva.
Cuando la mosquitera ya esté limpia, coloca un parche adhesivo para malla o consigue una cinta para mosquiteras. Los dos metros de parche salen aproximadamente $12.000 y sirven para varios arreglos. Si las mosquiteras están muy gastadas, conviene cambiarlas por unas nuevas.
En pocas palabras
- Truco casero: Descubre cómo limpiar las mosquiteras de tus ventanas de forma efectiva.
- Método detallado: Utiliza aspiradora, vinagre y detergente para eliminar polvo y grasa adherida.
- Solución para roturas: Aprende a reparar pequeños agujeros con parches adhesivos o cinta especial.