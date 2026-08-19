Paso a paso para limpiar una mosquitera de ventana llena de polvo y tierra

Aunque la mosquitera es un complemento de la ventana útil para evitar bichos en verano, en invierno también se tiene que limpiar para que el polvo no se meta por las pequeñas rejas metálicas, pero, ¿cómo se puede limpiar una mosquitera perfectamente y sin dejar rastros de tierra?

Truco para limpiar la mosquitera.

Cómo limpiar las mosquiteras de las ventanas llenas de tierra

Las mosquiteras de las ventanas y puertas, en los meses de frío o calor indistintamente, se llenan de polvo. Las pequeñas rejas o el enrejado metálico juntan tierra, que es muy difícil de limpiar por el tamaño de los orificios. Para este truco vas a necesitar una aspiradora, vinagre y detergente de platos.