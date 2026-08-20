Por primera vez desde que un temporal de nieve cerró el Paso Cristo Redentor durante 34 días, este sábado 22 y domingo 23 de agosto se habilita el cruce para turistas y vehículos particulares, según confirmó el Comité de Coordinación de Argentina y Chile este jueves por la noche.
Después de 39 días, el Paso Cristo Redentor abre para todo tipo de vehículos
Hay una advertencia sobre nevadas que pueden complicar el tránsito del Paso Cristo Redentor desde el lunes
Este viernes, en tanto, continuará el movimiento del transporte de carga.
El cierre, uno de los más largos de los últimos años, generó una postal poco habitual en el Paso Cristo Redentor: miles de camiones varados a la espera de cruzar. Distintas fuentes coincidieron en que llegaron a acumularse entre 1.800 y 3.500 vehículos de carga distribuidos entre el Área de Control Integrado de Uspallata, estaciones de servicio de la zona y bases de empresas transportistas.
Algunas compañías, ante la imposibilidad de cruzar, desviaron sus cargas hacia los pasos del sur en Neuquén, con recorridos que se multiplicaban por cinco respecto del trayecto habitual entre Mendoza y Santiago.
La reapertura del paso a Chile se ordenó de forma progresiva y siempre supeditada a las condiciones de la ruta:
- Martes 18, miércoles 19 y jueves 20: tránsito exclusivo de camiones desde Argentina hacia Chile, de 9 a 21 hs (hora argentina).
- Viernes 21 y sábado 22 (hasta que arranque la habilitación turística): tránsito exclusivo de camiones desde Chile hacia Argentina, de 9 a 21 hs Argentina (8 a 20 hs Chile), circulando en vía única hasta Uspallata.
Se habilita el turismo antes de la llegada de nevadas
El propio comunicado oficial pone el foco en lo que viene después del fin de semana: los pronósticos meteorológicos anticipan nuevos frentes climáticos adversos para la próxima semana, lo que podría volver a comprometer la transitabilidad segura del corredor. Es una advertencia que las autoridades de ambos países remarcaron especialmente, después de un cierre que superó un mes.
Por eso, la recomendación para quienes planeen cruzar este fin de semana es clara:
Planificar el viaje con anticipación y no dejar el cruce para último momento.
- Priorizar el regreso al país de origen antes de que se compliquen las condiciones climáticas.
- Monitorear las cuentas oficiales del Centro de Frontera (@CFLosLibertador) y de la Unidad de Pasos Fronterizos (@UPFronterizos) en X, donde se informan las actualizaciones en tiempo real.
- Llevar cadenas y elementos de seguridad, ya que la exigencia de equipamiento invernal se mantuvo firme durante toda la etapa de reapertura.
En pocas palabras
- Reapertura del Paso Cristo Redentor para el turismo: será este fin de semana, luego de dar prioridad al transporte de carga
- Pronóstico adverso: Se esperan nuevas nevadas la próxima semana, advierten autoridades.
- Recomendaciones: Planificar viaje, monitorear redes sociales oficiales y llevar cadenas.