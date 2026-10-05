A los 78 años murió Golondrina Ruiz, el Señor de la Vendimia

Golondrina Ruiz, en el teatro griego, un lugar al que añoraba volver con una nueva Vendimia. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Precisamente, ese libro fue el motivo de una charla extensa y profunda -como solían darse los encuentros con Golondrina- que mantuvo en junio con este diario.

Fue una de las figuras más influyentes de la fiesta mayor mendocina, la Vendimia. Escribió el guion de la Fiesta Nacional de la Vendimia en 2003 y asumió la dirección general del espectáculo en dos oportunidades: en 2005 y en 2020. Además creó un sinfin de fiestas departamentales y hasta distritales.

Adiós a Glondrina Ruiz, figura de nuestras tradiciones

"No me quiero ir de este mundo sin dejar esta vivencia", confesó en esa entrevista a propósito de lo que narra en su libro. Entre 1976 y 1982, con una juventud que promediaba los 28 años, Golondrina Ruiz decidió subirse a un caballo y recorrer diferentes pueblos de 14 provincias argentinas, desde el centro del país hasta La Quiaca.

Por otro lado, su propuesta “El alma de esta tierra” había quedado seleccionada la semana pasada entre las 4 que competirán para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2027.

Su partida conmocionó al ámbito cultural mendocino, y entre los mensajes que aparecen en las redes destacan el aporte a mantener vivas las tradiciones de los pueblos que hizo Golondrina como un mandato de su vida artística.

Golondrina Ruiz, poeta, folclorista y guionista de vendimias, en una entrevista reciente con este diario. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

De andar cansino, barba impenetrable y mirada profunda, Golondrina Ruiz dedicó su vida a difundir, promocionar y generar espacios de encuentros con las tradiciones mendocinas.

Sea en la radio, cuando supo tener su lugar en los años '80, en el teatro griego o en las plazas de barrios, su mayor inspiración artística era el quehacer de la cultura del interior del interior, las huellas de costumbres folclóricas que le dan sentido a la identidad de nuestra región.

En defensa de la cultura que no siempre se ve

Es que Golondrina Ruiz construyó una trayectoria multifacética como escritor, músico, poeta, guionista, director de vendimias y gestor cultural. Siempre llevó su mirada hacia el rescate, defensa y preservación de las tradiciones, los paisajes, el desierto y el legado de los pueblos originarios.

Y no sólo de Mendoza, también del resto del país. Algo que dejó en evidencia en el libro con relatos de su travesía a caballo por 14 provincias argentinas, donde compartió mates, cantos, recetas autóctonas y diálogos extensos con lugareños de cada pueblo que visitó.

"En el compartir una mesa, un mate, un mate cocido, un yerbeado, ahí está nuestra identidad, ahí nacen nuestras tradiciones que se van transmitiendo de generación en generación", decía para Diario UNO el folclorista.