Pero él no quería limitarse a entregar el dinero y desaparecer, pues había organizado un experimento social para estudiar cómo aquella suma podía modificar la vida de los beneficiarios. Entonces un equipo de investigadores preparó cuestionarios para conocer sus condiciones económicas, decisiones personales y niveles de bienestar.

Los ganadores fueron divididos en grupos, algunos recibirían el millón de yenes de una sola vez. Otros obtendrían el pago meses después, mientras que un tercer grupo cobraría el dinero mediante entregas mensuales durante un año. La intención era observar si la manera de recibir el dinero también influía en las decisiones de las personas.

Los primeros resultados llamaron la atención: los beneficiarios que ya habían recibido el dinero mostraron un aumento aproximado del 10 % en sus niveles declarados de felicidad. También manifestaron mayor interés por emprender negocios, estudiar en el extranjero y tomar decisiones importantes sobre su futuro.

El experimento social lo hizo para ver si el dinero aumenta la felicidad de la gente.

Entre quienes habían recibido el dinero, el interés por iniciar un negocio fue 3,9 veces mayor que antes de recibirlo. Pero había una diferencia fundamental entre sentirse más feliz y demostrar que el dinero podía resolver todos los problemas de una persona.

El multimillonario había explicado que la idea surgió después de un sorteo cuando algunos ganadores le contaron que el dinero les había permitido dar pasos que antes consideraban imposibles. Quiso comprobar si esas experiencias individuales podían estudiarse de manera más sistemática y su experimento coincidió con un momento especialmente difícil: los primeros meses de la pandemia de COVID-19, cuando numerosas familias comenzaron a enfrentar incertidumbre económica.

El resultado de su experimento fue que aquella cantidad de dinero parecía haber cambiado algo más que la cuenta bancaria de las personas, si no que también modificó la manera en que evaluaban su bienestar y las posibilidades que tenían por delante.