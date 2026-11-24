En 2020, un multimillonario japonés decidió repartir 9 millones de dólares entre mil desconocidos. Cada uno recibiría aproximadamente 9.000 dólares, sin tener que trabajar para él, comprar ningún producto ni devolver el dinero. Quería averiguar algo que millones de personas se han preguntado alguna vez: cuánto puede cambiar la felicidad de alguien cuando recibe una cantidad importante de dinero inesperadamente.
Un multimillonario regaló 9 millones de dólares a desconocidos solo para ver si el dinero realmente hace más feliz a la gente
El multimillonario japonés obsequió su dinero para responder una duda existencial de todos: ¿el dinero hace la felicidad?
Su nombre era Yusaku Maezawa, fundador de la empresa japonesa de comercio electrónico y uno de los empresarios más conocidos de su país.
¿El dinero realmente hace más feliz a la gente?: un multimillonario lo puso aprueba
Para poner a prueba su idea, la condición para participar era sencilla: compartir su publicación. La respuesta superó sus expectativas y más de cuatro millones de personas participaron. De entre ellas fueron seleccionados aleatoriamente mil ganadores, cada uno con derecho a recibir un millón de yenes.
Pero él no quería limitarse a entregar el dinero y desaparecer, pues había organizado un experimento social para estudiar cómo aquella suma podía modificar la vida de los beneficiarios. Entonces un equipo de investigadores preparó cuestionarios para conocer sus condiciones económicas, decisiones personales y niveles de bienestar.
Los ganadores fueron divididos en grupos, algunos recibirían el millón de yenes de una sola vez. Otros obtendrían el pago meses después, mientras que un tercer grupo cobraría el dinero mediante entregas mensuales durante un año. La intención era observar si la manera de recibir el dinero también influía en las decisiones de las personas.
Los primeros resultados llamaron la atención: los beneficiarios que ya habían recibido el dinero mostraron un aumento aproximado del 10 % en sus niveles declarados de felicidad. También manifestaron mayor interés por emprender negocios, estudiar en el extranjero y tomar decisiones importantes sobre su futuro.
Entre quienes habían recibido el dinero, el interés por iniciar un negocio fue 3,9 veces mayor que antes de recibirlo. Pero había una diferencia fundamental entre sentirse más feliz y demostrar que el dinero podía resolver todos los problemas de una persona.
El multimillonario había explicado que la idea surgió después de un sorteo cuando algunos ganadores le contaron que el dinero les había permitido dar pasos que antes consideraban imposibles. Quiso comprobar si esas experiencias individuales podían estudiarse de manera más sistemática y su experimento coincidió con un momento especialmente difícil: los primeros meses de la pandemia de COVID-19, cuando numerosas familias comenzaron a enfrentar incertidumbre económica.
El resultado de su experimento fue que aquella cantidad de dinero parecía haber cambiado algo más que la cuenta bancaria de las personas, si no que también modificó la manera en que evaluaban su bienestar y las posibilidades que tenían por delante.
En pocas palabras
- Experimento social: multimillonario japonés repartió 9 millones de dólares para estudiar el impacto en la felicidad.
- Resultados iniciales: los beneficiarios mostraron un aumento del 10% en su felicidad declarada.
- Impacto en decisiones: el dinero incrementó el interés por emprender, estudiar o tomar decisiones futuras.