El cronograma oficial preveía una tercera instancia para esta semana corta en las sedes de supervisión, y la cuarta entre el lunes 30 y el miércoles 2 de diciembre en las direcciones de línea de Educación Secundaria Orientada y Educación Técnica y Trabajo.

La postura de la DGE por el ingreso a la Secundaria

La supervisora Eliana Moreira se acercó a dialogar con los padres para explicar el funcionamiento del operativo y sostener que el objetivo de la metodología implementada es garantizar transparencia, equidad y evitar largas esperas presenciales sin resolución inmediata.

"Quería primero que nada transmitir tranquilidad porque el objetivo principal de trabajar de esta manera es justamente lograr la transparencia, que todos puedan ver este proceso y tratar de poder evacuar todas aquellas necesidades que tienen cada familia que pertenece a Luján", expresó Moreira a radio Nihuil.

Según detalló la funcionaria al movilero Matías Pascualetti, el código QR estuvo colocado en la sede desde el viernes a las 8 de la mañana -cerrado a la espera de los cupos- y se habilitó este martes a las 8.

Este año la DGE aplicó una modalidad online con código QR para registrar a alumnos en asignación de bancos a la Secundaria. Foto: Gentileza Matías Pascualetti

Explicó que la asignación de banco a la Secundaria no puede hacerse de inmediato al llegar porque las vacantes reales recién se confirman cuando los directores informan qué alumnos sorteados en la etapa anterior no asistieron a confirmar su inscripción con la documentación correspondiente.

"Con esas vacantes disponibles son las que nosotros contamos a primera hora de la mañana del día de hoy. Para poder hacerlo de manera equitativa, para poder hacer la distribución de las vacantes teniendo en cuenta la normativa, es que se inscriben absolutamente todos los papás que quieran asistir a las escuelas de esta sede y nosotros nos ponemos a sistematizar esta información teniendo en cuenta los criterios establecidos por la normativa", advirtió.

La supervisora dijo que analizar "estudiante por estudiante"

En diálogo con Diario UNO, Moreira subrayó que el proceso busca ser justo y que por ello se habilitó el código QR para que ningún papá se quede sin registrar a sus hijos, recordando que la herramienta permanece activa hasta este viernes 27.

En ese ordenamiento, Moreira remarcó que se prioriza el domicilio y la cercanía -para evitar desarraigos, problemas de transporte o ausentismo que afecten la trayectoria escolar-, así como las opciones de transporte público y, en caso de empate, el promedio.

Ante Diario UNO señaló que en Luján hay una alta demanda de bancos para la Secundaria y que desde la supervisión "analizamos estudiante por estudiante, evaluando incluso las opciones de transporte que tiene cada uno para que puedan llegar y acceder a clases sin que se trastoque la vida familiar".

El engaño del domicilio para ingresar a la Secundaria deseada

Sin embargo, la supervisora de la DGE en Luján de Cuyo advirtió sobre una práctica que detectan a menudo: familias que llegan con cambios de domicilio realizados el mismo día o el día anterior para conseguir un banco.

A juicio de la funcionaria, esa situación evidencia falta de honestidad porque "le están quitando la posibilidad a otros estudiantes que sí habitan la zona", por lo que consideró necesario revisar el criterio o el tiempo de anticipación exigido para validar el domicilio.

Asimismo indicó que "Luján creció mucho demográficamente" y que, si bien hay vacantes, restan corroborarlas con las solicitudes; al tiempo que llamó a lograr calidad en todos los establecimientos educativos y a dejar de lado prejuicios hacia las escuelas más alejadas del centro.

Decenas de familias de estudiantes de Luján "acamparon" durante casi un día para conseguir un banco en la escuela secundaria Francisco Correa. Foto: Gentileza Matías Pascualetti

También admitió que puede ocurrir que a un alumno no le toque la escuela elegida en primer término, dado que los cupos disponibles tras las instancias anteriores son acotados, aunque ratificó que todos los estudiantes tendrán un banco.

Sobre el desfasaje entre lo que esperaban las familias y lo ocurrido en la puerta, la supervisora reconoció: "Creo que ahí puede que haya habido a lo mejor un error comunicacional desde la sede porque no podemos llegar a ellos directamente. ¿Por qué? Porque no son nuestros padres (...). Al no tener esta jurisdicción en las escuelas primarias, tendríamos a lo mejor, y esto me hago cargo, porque quizás esto generó un inconveniente en las familias, un malestar".

El reclamo de las madres y la falla del sistema de la DGE

Del otro lado, las madres que encabezaron la fila desde el mediodía anterior rechazaron la modalidad aplicada y denunciaron que la información previa que recibieron indicaba una atención presencial por orden de llegada y asignación del banco en el día para sus hijos que ingresarán en 2027 a la Secundaria.

"Me llaman a tercera instancia diciéndome que tengo que traer los papeles a supervisión, que es por orden de llegada, que acá te atienden presencialmente. Yo llegué ayer (por el lunes feriado) a las 12.30 y me entero de que estaba el código QR (...)", expresó en contacto con radio Nihuil.

Y completó su reclamo: "Es una falta de respeto que tengamos que estar yo dejando a mis hijas a las 12 del mediodía, ella también dejando su hijo a las 3 de la tarde, unas irregularidades que no se soportan porque estuvimos en vigilia en vano. Hemos pasado toda la noche en vela".

La DGE garantiza que ningún alumno se quedará sin banco

A la bronca por haber dormido en el lugar sin que se respetara el orden de la fila -mientras otros cargaban el formulario digital al abrirse-, se sumó la preocupación por la distancia de los establecimientos y la seguridad de los chicos para asistir a clases el año que viene.

"Mi hija es de Costa Flores. Se tiene que tomar dos micros para venir acá a la Pancho Correa. 12 años tiene mi hija. Yo no voy a correr el riesgo a que mi hija le pase algo", advirtió la vecina, mientras otra madre reprochó que se las enviara a una dinámica similar a la del sorteo del sistema GEI en lugar de entregar un banco en el momento, tras haberse pedido el día en su trabajo.

Para agravar el cuadro de la mañana de este martes, las familias y el móvil de radio Nihuil confirmaron que el sistema GEI de la DGE permanecía caído desde temprano, lo que impedía tramitar el certificado de alumno regular necesario para completar la inscripción, prolongando la incertidumbre en la puerta de la escuela de Chacras mientras desde el organismo provincial ratificaron que hay vacantes suficientes para que ningún alumno quede sin banco.