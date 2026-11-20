Si no hay suficientes postulantes que reúnan las condiciones, se incorporan alumnos de otros grados por orden decreciente hasta completar los cargos.

También se mantiene la evaluación de convivencia del último grado considerado. Aquí aparece una de las diferencias con el régimen anterior: la exigencia general de "Bueno" en los tres informes ahora tiene una excepción (ver más abajo).

Qué cambia si faltan boletines para calcular el puntaje

El reglamento anterior disponía que, después de las gestiones para reunir la documentación, el estudiante participara sin sumar el puntaje del grado cuya acreditación faltaba. Así, la ausencia de una libreta o de una certificación podía dejar un año fuera del cálculo.

La nueva norma modifica expresamente ese tratamiento. La escuela debe consultar primero sus registros y el Sistema de Gestión Educativa Integral (GEI), y pedir los antecedentes al establecimiento de origen. La familia deberá aportar la documentación que no esté disponible por esas vías, hasta las 13 del 27 de noviembre.

Si la falta de documentación responde a causas ajenas al estudiante, no podrá determinar automáticamente su exclusión, la asignación de cero puntos ni la omisión de ese grado. Si los papeles siguen pendientes, el equipo directivo y la Supervisión Seccional deberán resolver la acreditación o equivalencia con antecedentes verificables, "dejar constancia y notificar a la familia".

¿Un abanderado con "Regular" en convivencia?

Para la elección anterior se requería, como mínimo, "Bueno" en cada uno de los tres informes de convivencia del último grado considerado. El reglamento no contemplaba la excepción que ahora incorpora para el informe final.

Para 2027, un alumno con "Regular" por inasistencia en ese último informe podrá participar si cumple los demás requisitos. Los otros dos informes deberán alcanzar, al menos, "Bueno". La participación tampoco lo exime de sus obligaciones pedagógicas por asistencia y debe contemplar las excepciones y situaciones de escolaridad protegida previstas en la Resolución 311/2026.

La diferencia también se refleja en el puntaje. Se mantienen los 3 puntos por cada Muy Bueno y 1 por cada Bueno, mientras que el Regular por inasistencia del informe final sumará 0. Los tres informes con Muy Bueno continúan aportando el máximo de 9 puntos.

Qué años y materias se cuentan para elegir abanderados

El puntaje final sigue combinando las calificaciones de la trayectoria escolar y la convivencia del último grado considerado. Para el rendimiento académico se suman las valoraciones de los años incluidos, con sus centésimos.

El reglamento para 2027 incorpora una garantía expresa: los alumnos que cumplan las condiciones académicas y de convivencia podrán ser abanderados o escoltas sin distinción por nacionalidad y sin adquirir la argentina. El texto anterior no contenía esa cláusula, aunque tampoco establecía una exigencia de naturalización.

Otra modificación alcanza al jurado. Antes se preveía al personal directivo junto con 2 o 3 maestros de grado; ahora se admite también a docentes de áreas especiales. Deben ser docentes que no estén a cargo de sexto ni de los otros grados participantes, además de respetar las incompatibilidades legales.

Si hay empate, sorteo

El orden de mérito mantiene su esquema. Cuando la escuela cuenta con ambas banderas, el primer puesto corresponde a la nacional y el segundo a la provincial. Los puestos tercero y cuarto son para los escoltas de la nacional; el quinto y el sexto, para los de la provincial.

Si la institución todavía no tiene la bandera de Mendoza, el primer puesto corresponde al abanderado nacional y los dos siguientes a sus escoltas.

En caso de empate, continúa la rotación entre los alumnos igualados. Un sorteo público, con presencia de sus familias, establece los turnos para portar los atributos en las ceremonias.

Cuándo se elegirán los abanderados para 2027

La elección se realizará entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre, y la revisión de los supervisores empezará el 4 de diciembre.

El 9 de diciembre se leerán las actas con las designaciones y, si hubiera empates, con el orden de rotación. Desde ese día también deberá exhibirse en la escuela la lista definitiva firmada por el jurado. Los nuevos abanderados y escoltas recibirán los atributos en el acto de fin de curso de 2026.