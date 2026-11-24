El romero es una de las plantas aromáticas más elegidas para cultivar en macetas por su resistencia, su aroma y sus múltiples usos en la cocina. Sin embargo, después de varios días de lluvia, humedad ambiental o poco sol, necesita algunos cuidados especiales para evitar que sus raíces permanezcan demasiado tiempo mojadas. Aunque es un ejemplar que tolera períodos de sequía, el exceso de riego puede perjudicar su desarrollo y favorecer la aparición de enfermedades.
Cómo revisar el drenaje del romero después de varios días húmedos
El primer paso para cuidar el romero en maceta consiste en comprobar que el recipiente elimine correctamente el agua acumulada. Esta aromática necesita un sustrato suelto y permeable, ya que sus raíces son sensibles al encharcamiento. La Royal Horticultural Society (RHS) recomienda utilizar recipientes con suficientes agujeros en la base y agregar material mineral, como gravilla hortícola, para mejorar el drenaje.
Después de varios días húmedos, conviene levantar la maceta y comprobar que los orificios inferiores no estén obstruidos por tierra, raíces o restos vegetales. También hay que retirar el agua que pueda haber quedado acumulada en el plato inferior. Dejar el recipiente sobre una superficie que permita la circulación del aire ayuda a evitar que la humedad permanezca concentrada en la base.
Otro aspecto importante es observar el estado del sustrato. Si permanece compacto, pesado y mojado durante varios días, puede ser necesario reemplazar parte de la mezcla por un sustrato más aireado. Una combinación de tierra para macetas con perlita o arena gruesa favorece la circulación del agua y permite que las raíces respiren.
Cuándo volver a regar el romero en maceta
Después de un período de lluvias o humedad elevada, no existe una cantidad fija de días que deba esperarse antes de volver a regar. La decisión depende de la humedad real del sustrato, el tamaño del recipiente, la temperatura y la exposición solar.
Un truco sencillo consiste en introducir un dedo unos centímetros en la tierra para comprobar si todavía está húmeda. Si el sustrato conserva bastante humedad, hay que esperar antes de agregar más agua. Cuando comienza a secarse, se puede realizar un riego profundo, procurando que el excedente salga por los agujeros de drenaje.
La Universidad de California, mediante su programa UC IPM, destaca que el romero se desarrolla mejor en suelos bien drenados y advierte que la humedad persistente favorece los problemas en las raíces. Por eso, después de varios días húmedos, es preferible controlar la tierra antes que regar por costumbre.
Finalmente, conviene ubicar la maceta en un lugar soleado y ventilado, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. Con estos cuidados, el romero podrá recuperarse del exceso de humedad y conservar su follaje aromático.
En pocas palabras
- Cuidados: El romero en maceta requiere atención especial post-lluvias para evitar pudrición de raíces.
- Drenaje: Verificar que la maceta cuente con agujeros y el sustrato sea permeable para evacuar el exceso de agua.
- Riego: Controlar la humedad de la tierra antes de volver a regar, priorizando el sol y la ventilación.