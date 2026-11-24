Otro aspecto importante es observar el estado del sustrato. Si permanece compacto, pesado y mojado durante varios días, puede ser necesario reemplazar parte de la mezcla por un sustrato más aireado. Una combinación de tierra para macetas con perlita o arena gruesa favorece la circulación del agua y permite que las raíces respiren.

Si tenés un romero en maceta, deberás considerar estos cuidados tras varios días de lluvia y humedad.

Cuándo volver a regar el romero en maceta

Después de un período de lluvias o humedad elevada, no existe una cantidad fija de días que deba esperarse antes de volver a regar. La decisión depende de la humedad real del sustrato, el tamaño del recipiente, la temperatura y la exposición solar.

Un truco sencillo consiste en introducir un dedo unos centímetros en la tierra para comprobar si todavía está húmeda. Si el sustrato conserva bastante humedad, hay que esperar antes de agregar más agua. Cuando comienza a secarse, se puede realizar un riego profundo, procurando que el excedente salga por los agujeros de drenaje.

El riego es clave en el cuidado del romero.

La Universidad de California, mediante su programa UC IPM, destaca que el romero se desarrolla mejor en suelos bien drenados y advierte que la humedad persistente favorece los problemas en las raíces. Por eso, después de varios días húmedos, es preferible controlar la tierra antes que regar por costumbre.

Finalmente, conviene ubicar la maceta en un lugar soleado y ventilado, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. Con estos cuidados, el romero podrá recuperarse del exceso de humedad y conservar su follaje aromático.