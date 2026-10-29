Era millonario, lo perdió casi todo y se fue a vivir a una isla remota durante 25 años

El cambio comenzó en 1993, cuando visitó Restoration Island por recomendación de un amigo. El lugar lo cautivó y, después de conseguir un acuerdo de arrendamiento sobre una parte del territorio, terminó trasladándose allí en 1997. La isla se encuentra en el extremo norte de Queensland, en una zona tropical donde la naturaleza puede ser tan atractiva como peligrosa.

Vivió durante más de 25 años en una isla australiana

Lejos de los negocios y las comodidades de la ciudad, Glasheen aprendió a resolver las necesidades cotidianas. Cultivaba frutas y verduras, pescaba y obtenía mariscos del entorno. También instaló paneles solares para generar electricidad y mantenía reservas de alimentos que conseguía durante sus viajes para abastecerse. Sus amistades con pescadores que recorrían la zona le permitían intercambiar cerveza casera por pescado y compartir momentos de compañía.

La vida en la isla, sin embargo, no era una aventura permanente. Glasheen debía afrontar ciclones, cocodrilos, dingos y dificultades de comunicación. En 2019 contó a ABC que había sufrido una fractura de cadera y que tuvo que arrastrarse hasta un teléfono para pedir ayuda. El aislamiento también implicaba estar lejos de sus hijos y de otros familiares, una de las partes más difíciles de su decisión.

Conocido como The Millionaire Castaway ,el millonario náufrago, Glasheen relató su experiencia en un libro publicado en 2019. Su historia se convirtió en un ejemplo singular de reinvención personal, pero también mostró el precio de vivir apartado de la sociedad.