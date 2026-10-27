Un millonario estadounidense donó una isla y 3.000 hectáreas para crear un parque natural en América Latina

Butler es un inversor estadounidense, fundador de Butler Capital Corporation y creador de Butler Conservation, una organización dedicada a financiar proyectos de protección ambiental. Su participación en Entre Ríos forma parte de una estrategia de adquisición de tierras para conservarlas y transferirlas al dominio público.

Conservación y desarrollo económico

El proyecto comenzó a tomar forma en 2020, con la colaboración de organismos públicos y organizaciones ambientales como Wildlife Conservation Society (WCS) Argentina y Banco de Bosques. El proceso requirió coordinación institucional, legislación provincial y acuerdos para establecer el área protegida.

Además de preservar la biodiversidad, el parque busca generar oportunidades para las comunidades cercanas mediante el turismo de naturaleza, las actividades educativas y la investigación científica.

La iniciativa también contribuye a conectar ambientes naturales de ambas márgenes del río Uruguay, favoreciendo la continuidad de los ecosistemas.

El principal desafío será compatibilizar la conservación con las actividades turísticas y económicas locales. Para ello, será necesario contar con recursos, vigilancia y una gestión sostenida.