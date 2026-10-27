Gilbert Butler financió la adquisición de tres islas sobre el río Uruguay y las donó a la provincia de Entre Ríos para crear un área protegida de más de 4.000 hectáreas, destinada a conservar ecosistemas naturales y promover el turismo y la investigación científica.
Un millonario estadounidense donó una isla y 3.000 hectáreas para crear un parque natural en América Latina
La donación de tres islas sobre el río Uruguay por parte de Gilbert Butler consolida la creación de un área protegida en Entre Ríos, promoviendo la investigación científica y el turismo de naturaleza.
El 25 de noviembre de 2024, el filántropo estadounidense Gilbert Butler formalizó la donación de 2.965 hectáreas correspondientes a las islas Campichuelo, Dolores y San Genaro, incorporadas al Parque Natural Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay.
Tres islas para conservar un ecosistema
La firma de la escritura junto al gobernador Rogelio Frigerio permitió avanzar con la transferencia de los terrenos al Estado provincial. Ubicado cerca de Colonia Elía, el parque en esta isla tiene una superficie total de 4.006 hectáreas y alberga humedales, pastizales, bosques ribereños y playas de arena que sirven de hábitat para numerosas especies de flora y fauna.
Butler es un inversor estadounidense, fundador de Butler Capital Corporation y creador de Butler Conservation, una organización dedicada a financiar proyectos de protección ambiental. Su participación en Entre Ríos forma parte de una estrategia de adquisición de tierras para conservarlas y transferirlas al dominio público.
Conservación y desarrollo económico
El proyecto comenzó a tomar forma en 2020, con la colaboración de organismos públicos y organizaciones ambientales como Wildlife Conservation Society (WCS) Argentina y Banco de Bosques. El proceso requirió coordinación institucional, legislación provincial y acuerdos para establecer el área protegida.
Además de preservar la biodiversidad, el parque busca generar oportunidades para las comunidades cercanas mediante el turismo de naturaleza, las actividades educativas y la investigación científica.
La iniciativa también contribuye a conectar ambientes naturales de ambas márgenes del río Uruguay, favoreciendo la continuidad de los ecosistemas.
El principal desafío será compatibilizar la conservación con las actividades turísticas y económicas locales. Para ello, será necesario contar con recursos, vigilancia y una gestión sostenida.
En pocas palabras
- Donación Millonaria: Un estadounidense donó 2.965 hectáreas para crear un parque natural en Entre Ríos.
- Conservación y Ecosistemas: El parque protegerá humedales, bosques y fauna, promoviendo turismo e investigación.
- Colaboración Estratégica: La iniciativa contó con el apoyo de organismos como WCS Argentina y Banco de Bosques.