En 1916 llevaron aves a una isla para combatir una plaga, 93 años después tuvieron que sacar 27.000

El problema fue que los minás no se limitaron a comer insectos. También comenzaron a alimentarse de frutas, incluidas bananas y papayas, y causaron pérdidas en los cultivos. Además, sus poblaciones crecieron hasta convertirse en una amenaza para las aves autóctonas, a las que acosaban durante la época de reproducción.

El plan para eliminar miles de aves

La situación llegó a un punto crítico en tiu, una isla de aproximadamente 29 kilómetros cuadrados. Allí, los minás también ensuciaban los alrededores de las viviendas y dañaban las frutas poco antes de la cosecha.

En 2009 comenzó un programa para reducir su población, que posteriormente se convirtió en un proyecto de erradicación. La iniciativa combinó cebos envenenados, trampas y jornadas de caza organizadas con participación de especialistas y habitantes locales.

Durante los primeros seis meses, el uso de cebos permitió eliminar unos 4.138 ejemplares. Sin embargo, las aves continuaron reproduciéndose y fue necesario mantener las tareas de control durante varios años.

El esfuerzo alcanzó una escala extraordinaria. Según el Cook Islands Natural Heritage Trust, el proyecto consiguió eliminar aproximadamente 27.000 minás hasta finales de 2016, aunque la población inicial de la isla se estimaba en unos 6.000 ejemplares.

La campaña terminó convirtiéndose en uno de los mayores programas exitosos de erradicación de esta especie en una isla. En agosto de 2024, después de seis años sin avistamientos registrados, los responsables anunciaron que la eliminación de los minás en tiu podía considerarse un éxito.