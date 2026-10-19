Agua, arena y mucha fe: el secreto que permitió construir las Pirámides de Egipto

De esta forma, la razón por la cual construyeron las pirámides se debe a sus creencias religiosas sobre el más allá y la vida que hay después de la muerte. Los antiguos egipcios creían que, al fallecer, sus reyes o faraones se convertían en el dios Osiris.

Entonces, para que el espíritu o alma del rey pudiera vivir eternamente, era fundamental proteger su cuerpo. Por esta razón practicaban la momificación y construian las pirámides como un lugar seguro para guardar el cuerpo.

Incluso, dentro de ellas había una habitación llamada cámara funeraria, donde colocaban al rey junto con comida, ropa y valiosos tesoros que necesitaría en la eternidad junto a un templo para hacerle ofrendas. Así, las Pirámides de Egipto no fueron una cosntrucción misteriosa ni hecha al azar, sino que en aquella época era símbolo de eternidad.

Los antiguos egipcios tuvieron que transportar a través del desierto los enormes bloques de piedra que forman sus pirámides.

Resuelven el mayor misterio del mundo sobre cómo construyeron las pirámides de Egipto

La construcción de estas enormes estructuras demostraba el avance tecnológico y la organización social de Egipto, ya que para construir semejantes estructuras, los egipcios cortaban las piedras en las canteras y las transportaban sobre grandes trineos de madera.

Una investigación que detalla la BBC sacó a la luz un truco que usaban los trabajadores que en realidad no eran eclavos, sino que obreros especializados, bien alimentados y organizados en equipos.

Ellos mojaban la arena justo por delante del trineo. Al echar la cantidad adecuada de agua, la arena se vuelve el doble de firme. Esto evitaba que la arena se acumule frente al vehículo de madera y reduce a la mitad la fuerza necesaria para arrastrarlo.

Luego con enormes rampas hechas de arena, los obreros subían las pesadas piedras hasta completar la edificación hasta cosntruir las famosas Pirámides de Egipto.