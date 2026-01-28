Donini examinó doce puntos específicos en la base de las pirámides. En estas zonas, midió la profundidad de las cavidades formadas por el desgaste físico y químico. En algunos sectores, los resultados indicaron una exposición de 5.700 años, pero en otros puntos las mediciones arrojaron cifras mucho más elevadas. La media aritmética de todos los puntos analizados situó la fecha de origen cerca del año 22.900 a.C..

Conclusiones de un estudio preliminar

El autor del informe aclaró que su intención no consistió en fijar una fecha exacta, sino en establecer un orden de magnitud basado en probabilidades estadísticas. El modelo matemático aplicado sugiere, con un alto porcentaje de confianza, que el descubrimiento vincula la construcción con un periodo comprendido entre el 9.000 a.C. y el 36.000 a.C. Estas cifras resultan extraordinarias para la comunidad académica actual, que mantiene la cronología basada en registros históricos.

descubrimiento, piramide ¿Son las pirámides más viejas de lo que pensamos?

Existen factores que podrían influir en estos resultados, como los cambios climáticos en la región de Egipto o la contaminación moderna. El informe admitió que las lluvias ácidas y el turismo masivo aceleraron el desgaste en tiempos recientes. No obstante, el autor sostuvo que el promedio de múltiples mediciones ayuda a reducir el margen de error y ofrece una perspectiva diferente sobre el pasado de la humanidad.

La comunidad arqueológica recibió estos datos con cautela, ya que la erosión es una variable difícil de modelar de forma lineal a lo largo de milenios. A pesar de las críticas, este estudio reabrió el debate sobre si estas estructuras monumentales fueron simplemente renovadas o reutilizadas por los antiguos egipcios.