Un reciente descubrimiento realizado por el ingeniero italiano Alberto Donini puso en duda la cronología oficial de las pirámides de Egipto. A través de un documento publicado en enero de 2026, el investigador presentó los resultados de un trabajo que utiliza un sistema de datación alternativo. El método, denominado Método de Erosión Relativa (REM), analiza el desgaste de la piedra caliza para estimar el tiempo que las estructuras permanecieron expuestas a la intemperie.
Descubrimiento plantea un nuevo interrogante sobre las pirámides de Egipto
El reciente descubrimiento del ingeniero Alberto Donini sugiere que la Gran Pirámide de Giza tendría una antigüedad superior a la establecida por la arqueología
Los datos obtenidos mediante este nuevo estudio contradicen la teoría aceptada que sitúa la construcción de la pirámide de Keops alrededor del año 2560 a.C. Según los cálculos de Donini, los patrones de erosión en la base del monumento indican una antigüedad que podría remontarse al Paleolítico tardío. Esta hipótesis plantea que la estructura existía miles de años antes del reinado de los faraones de la Cuarta Dinastía.
El análisis del desgaste en las pirámides de Egipto
El núcleo del trabajo se centró en medir la diferencia de erosión entre las superficies que perdieron sus bloques de revestimiento hace siglos y aquellas que estuvieron expuestas desde el origen. Durante el terremoto de 1303 d.C., muchas piedras externas cayeron y se reutilizaron en construcciones en El Cairo. Esto generó un escenario donde rocas de la misma cantera muestran diferentes niveles de degradación según su tiempo de contacto con el viento y la humedad.
Donini examinó doce puntos específicos en la base de las pirámides. En estas zonas, midió la profundidad de las cavidades formadas por el desgaste físico y químico. En algunos sectores, los resultados indicaron una exposición de 5.700 años, pero en otros puntos las mediciones arrojaron cifras mucho más elevadas. La media aritmética de todos los puntos analizados situó la fecha de origen cerca del año 22.900 a.C..
Conclusiones de un estudio preliminar
El autor del informe aclaró que su intención no consistió en fijar una fecha exacta, sino en establecer un orden de magnitud basado en probabilidades estadísticas. El modelo matemático aplicado sugiere, con un alto porcentaje de confianza, que el descubrimiento vincula la construcción con un periodo comprendido entre el 9.000 a.C. y el 36.000 a.C. Estas cifras resultan extraordinarias para la comunidad académica actual, que mantiene la cronología basada en registros históricos.
Existen factores que podrían influir en estos resultados, como los cambios climáticos en la región de Egipto o la contaminación moderna. El informe admitió que las lluvias ácidas y el turismo masivo aceleraron el desgaste en tiempos recientes. No obstante, el autor sostuvo que el promedio de múltiples mediciones ayuda a reducir el margen de error y ofrece una perspectiva diferente sobre el pasado de la humanidad.
La comunidad arqueológica recibió estos datos con cautela, ya que la erosión es una variable difícil de modelar de forma lineal a lo largo de milenios. A pesar de las críticas, este estudio reabrió el debate sobre si estas estructuras monumentales fueron simplemente renovadas o reutilizadas por los antiguos egipcios.