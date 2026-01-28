Un palo muy especial: descubrimiento que parece insignificante podría cambiar la historia de la humanidad

El análisis técnico de la herramienta

El objeto principal recuperado en la cuenca de Megalópolis presenta huellas de cortes y tallas que los expertos asocian con una manufactura deliberada. Este palo de madera de aliso probablemente cumplió funciones relacionadas con la obtención de alimentos, como excavar en el barro para extraer plantas o raíces. Sin embargo, su hallazgo cerca de restos de elefantes antiguos plantea interrogantes adicionales sobre su utilidad en el procesamiento de carne. La herramienta conserva una estructura interna y marcas de desgaste que solo ocurren mediante el uso constante y la manipulación humana.

herramientas Las herramientas de madera podrían ser más antiguas de lo que creíamos, según deja entrever este descubrimiento.

Los sedimentos sueltos y el ambiente húmedo del sitio permitieron la preservación de 144 piezas de madera, un hecho poco común fuera de climas extremadamente áridos. Este descubrimiento es fundamental porque los materiales orgánicos suelen degradarse rápidamente con el paso de los siglos. La arqueología moderna depende de estos hallazgos excepcionales para reconstruir la vida cotidiana de los primeros homínidos. Las técnicas de microscopía confirmaron que la corteza fue retirada con cuidado, lo que otorga a la pieza un carácter utilitario indiscutible.

Un avance para la arqueología en Europa

Existe una segunda pieza más pequeña, fabricada con madera de sauce o álamo, cuyo propósito genera debates entre los especialistas. Aunque algunos sugieren que sirvió para retocar utensilios de piedra, su función exacta permanece bajo investigación debido a su tamaño reducido. Esta pequeña herramienta también muestra signos de haber sido pelada de forma artificial. A pesar de que en Zambia se encontraron troncos entrelazados más antiguos, estos objetos griegos califican como los utensilios de mano más arcaicos de su tipo.

La importancia de este descubrimiento radica en la ventana que abre hacia una era de evolución humana caracterizada por la innovación técnica. El palo de aliso y el pequeño fragmento de sauce demuestran que el manejo de la madera era una práctica establecida y sofisticada. Los expertos consideran que el sitio de Marathousa 1 sirvió de refugio durante periodos climáticos extremos, lo que favoreció la acumulación de estos restos. Gracias a la arqueología, hoy es posible confirmar que la tecnología de nuestros antepasados no se limitaba exclusivamente al uso de la piedra o el hueso.