Un palo muy especial: descubrimiento que parece insignificante podría cambiar la historia de la humanidad

Un equipo de investigadores que trabajaba en la orilla de un lago al sur de Grecia identificó un descubrimiento que desafía los registros previos sobre la tecnología primitiva. Se trata de los elementos de madera portátiles más antiguos que se conocen hasta la fecha, con una antigüedad aproximada de 430.000 años.
Entre los hallazgos destaca un palo de madera de aliso, de unos 80 centímetros de largo, que presenta marcas evidentes de haber sido trabajado de forma intencionada por manos humanas. El análisis de estas piezas sugiere que los ancestros de los neandertales o la especie Homo heidelbergensis ya poseían una capacidad técnica avanzada durante el Pleistoceno Medio.
La herramienta encontrada en el yacimiento de Marathousa 1 permite entender mejor la complejidad del comportamiento de las especies que habitaron Europa hace casi medio millón de años. Este avance en la arqueología demuestra que el uso de materiales orgánicos era fundamental para la supervivencia y el desarrollo de tecnologías basadas en plantas.
El análisis técnico de la herramienta
El objeto principal recuperado en la cuenca de Megalópolis presenta huellas de cortes y tallas que los expertos asocian con una manufactura deliberada. Este palo de madera de aliso probablemente cumplió funciones relacionadas con la obtención de alimentos, como excavar en el barro para extraer plantas o raíces. Sin embargo, su hallazgo cerca de restos de elefantes antiguos plantea interrogantes adicionales sobre su utilidad en el procesamiento de carne. La herramienta conserva una estructura interna y marcas de desgaste que solo ocurren mediante el uso constante y la manipulación humana.
Los sedimentos sueltos y el ambiente húmedo del sitio permitieron la preservación de 144 piezas de madera, un hecho poco común fuera de climas extremadamente áridos. Este descubrimiento es fundamental porque los materiales orgánicos suelen degradarse rápidamente con el paso de los siglos. La arqueología moderna depende de estos hallazgos excepcionales para reconstruir la vida cotidiana de los primeros homínidos. Las técnicas de microscopía confirmaron que la corteza fue retirada con cuidado, lo que otorga a la pieza un carácter utilitario indiscutible.
Un avance para la arqueología en Europa
Existe una segunda pieza más pequeña, fabricada con madera de sauce o álamo, cuyo propósito genera debates entre los especialistas. Aunque algunos sugieren que sirvió para retocar utensilios de piedra, su función exacta permanece bajo investigación debido a su tamaño reducido. Esta pequeña herramienta también muestra signos de haber sido pelada de forma artificial. A pesar de que en Zambia se encontraron troncos entrelazados más antiguos, estos objetos griegos califican como los utensilios de mano más arcaicos de su tipo.
La importancia de este descubrimiento radica en la ventana que abre hacia una era de evolución humana caracterizada por la innovación técnica. El palo de aliso y el pequeño fragmento de sauce demuestran que el manejo de la madera era una práctica establecida y sofisticada. Los expertos consideran que el sitio de Marathousa 1 sirvió de refugio durante periodos climáticos extremos, lo que favoreció la acumulación de estos restos. Gracias a la arqueología, hoy es posible confirmar que la tecnología de nuestros antepasados no se limitaba exclusivamente al uso de la piedra o el hueso.