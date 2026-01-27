Descubrimiento que ayudará a los padres: cuidar de los nietos tiene un beneficio inesperado para los abuelos

El acto de pasar tiempo con los integrantes más jóvenes de la familia suele percibirse como una actividad meramente recreativa o de apoyo logístico. Sin embargo, un reciente descubrimiento científico sugiere que esta dinámica aporta ventajas significativas para la salud mental de los mayores. Investigadores de la Universidad de Tilburg, liderados por Flavia Chereches, analizaron cómo la asistencia en la crianza de los nietos influye directamente en la preservación de las capacidades cerebrales durante la vejez.
Un descubrimiento de la Universidad de Tilburg vincula el cuidado de los niños con una mejora en la salud cognitiva y la memoria de los adultos mayores
El estudio utilizó datos del Estudio Longitudinal del Envejecimiento en Inglaterra, una base que permitió seguir de cerca a 2.887 adultos con una edad promedio de 67 años. Los expertos evaluaron variables relacionadas con el cuidado infantil, desde tareas sencillas como jugar o preparar alimentos hasta responsabilidades más demandantes como llevar a los niños al colegio o ayudarlos con las tareas escolares. Los resultados indicaron que quienes participaron de estas actividades mantuvieron un rendimiento mental superior.
Impacto del descubrimiento en la salud cerebral
La investigación se centró en medir la fluidez verbal y la memoria, dos pilares fundamentales que suelen verse afectados por el paso del tiempo. Tras realizar pruebas de seguimiento entre los años 2016 y 2022, el equipo determinó que el descubrimiento más relevante radicó en la estabilidad de las funciones cognitivas. Los participantes que brindaron algún tipo de apoyo familiar mostraron puntajes más altos en las evaluaciones de retención de información.
Un punto fundamental del análisis residió en que los beneficios no dependieron estrictamente de la cantidad de horas dedicadas a los nietos, sino del hecho mismo de involucrarse en su crianza. El compromiso con actividades que requieren planificación, conversación y movimiento físico estimuló el cerebro de manera constante. De este modo, el cuidado se transformó en una herramienta preventiva contra el deterioro natural del pensamiento y el lenguaje.
Diferencias de género y factores sociales
El estudio arrojó patrones específicos según el sexo de los participantes. Las abuelas que brindaron cuidado de forma regular presentaron una disminución mucho menor en sus habilidades cognitivas en comparación con aquellas que no lo hicieron. En el caso de los hombres, la relación resultó menos evidente, lo que sugiere que los vínculos emocionales y los roles sociales tradicionales desempeñan un papel determinante en el impacto de estas interacciones.
Los investigadores aclararon que el entorno familiar influye en la efectividad de estos beneficios. Cuando el apoyo a los nietos ocurrió de manera voluntaria y en un ambiente armonioso, los efectos positivos fueron claros. Por el contrario, las situaciones de estrés o de carga excesiva podrían alterar estos resultados. Este descubrimiento subraya la importancia de fomentar conexiones generacionales saludables para proteger el bienestar de los adultos mayores a largo plazo.