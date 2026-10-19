Es más grande que que Francia y España, pero ningún país del mundo reclama esta tierra sin dueño

La barrera solo comenzó a quebrarse a finales de la década de 1920 con la llegada de la aviación polar. El explorador y contraalmirante estadounidense Richard E. Byrd comprendió que lo que los barcos no podían surcar, los trimotores podían sobrevolar. Entre 1928 y 1930, Byrd dirigió vuelos pioneros sobre la meseta helada y bautizó la región virgen en honor a su esposa, Marie Ames Byrd.

Aquella expedición plantó insignias norteamericanas y dio nombre a cordilleras, mesetas y valles glaciares en honor a sus patrocinadores —como la Meseta Rockefeller o las montañas Ford—. Sin embargo, cuando Byrd regresó triunfal a Washington, ocurrió algo inusual: el gobierno de Estados Unidos se negó a formalizar la anexión del territorio.

La doctrina del hielo: por qué nadie quiso reclamarla

A comienzos del siglo XX, siete naciones (Reino Unido, Noruega, Nueva Zelanda, Australia, Francia, Argentina y Chile) recortaron la Antártida en rebanadas triangulares que convergían en el Polo Sur geográfico. El sector comprendido entre los meridianos 90° O y 150° O quedó intacto y desierto.

La razón de este aparente desinterés no fue el descuido, sino una estrategia jurídica fría y calculada:

La Doctrina Hughes (1924): El secretario de Estado estadounidense Charles Evans Hughes había fijado una directriz categórica: el descubrimiento visual no otorga soberanía territorial a menos que venga acompañado de asentamiento civil y ocupación efectiva permanente . Dado que la banquisa polar hacía inviable cualquier población humana estable, Estados Unidos concluyó que nadie —ni ellos mismos— tenía base legal para reclamar la zona.

El secretario de Estado estadounidense Charles Evans Hughes había fijado una directriz categórica: el descubrimiento visual no otorga soberanía territorial a menos que venga acompañado de . Dado que la banquisa polar hacía inviable cualquier población humana estable, Estados Unidos concluyó que nadie —ni ellos mismos— tenía base legal para reclamar la zona. El comodín de la Guerra Fría: Washington y Moscú eligieron no reconocer ninguno de los reclamos territoriales vigentes, pero mantuvieron una política de reserva de derechos. Dejar la Tierra de Marie Byrd como terreno neutral evitó acelerar una carrera armamentística polar y funcionó como una pieza de contención diplomática.

En 1959, el tablero se cerró con candado. Doce países firmaron el Tratado Antártico y redactaron su trascendental Artículo IV, que congeló cualquier reclamo de soberanía existente y prohibió expresamente la presentación de nuevas reclamaciones territoriales. La ventana histórica para anexar la Tierra de Marie Byrd se clausuró de forma definitiva.

Además, es el rincón de la Antártida más alejado de todas las costas, lo que hace muy difícil su arribo a esta zona. De hecho, generalmente lo hacen los aviones que se dedican a analizar el territorio, pero los barcos también se mantienen alejados.

Fuego y fosas abisales bajo tres kilómetros de hielo

Lejos de ser una planicie blanca monótona, las entrañas geológicas de la Tierra de Marie Byrd albergan algunos de los fenómenos naturales más extremos del planeta:

La Fosa Subglacial de Bentley: Es una gigantesca depresión tectónica cuyo lecho rocoso desciende hasta 2.540 metros por debajo del nivel del mar . Es el punto continental no sumergido bajo el océano más profundo de la Tierra, cubierto únicamente por más de tres kilómetros de hielo compacto.

Es una gigantesca depresión tectónica cuyo lecho rocoso desciende hasta . Es el punto continental no sumergido bajo el océano más profundo de la Tierra, cubierto únicamente por más de tres kilómetros de hielo compacto. Volcanes activos bajo la escarcha: La cordillera Executive Committee Range oculta una provincia volcánica de enorme magnitud coronada por el Monte Sidley (4.285 m) , el volcán más alto de la Antártida. Los sismógrafos instalados en la región han detectado actividad magmática profunda: la roca fundida calienta desde abajo la base del manto de hielo.

La cordillera Executive Committee Range oculta una provincia volcánica de enorme magnitud coronada por el , el volcán más alto de la Antártida. Los sismógrafos instalados en la región han detectado actividad magmática profunda: la roca fundida calienta desde abajo la base del manto de hielo. El talón de Aquiles climático: En su margen costero se desprenden dos de las masas glaciares más vigiladas de la ciencia moderna: el glaciar Pine Island y el glaciar Thwaites, conocido popularmente como el "Glaciar del Juicio Final". Su estabilidad retiene agua suficiente para elevar de forma catastrófica el nivel del mar en las próximas décadas.

El espejismo de las micronaciones

La condición de tierra no reclamada no tardó en atraer a aventureros digitales. En 2001, el exmilitar estadounidense Travis McHenry intentó explotar una supuesta laguna legal: argumentó que el Tratado Antártico prohíbe reclamaciones de países, pero no de individuos privados.

Sobre esa premisa proclamó el Gran Ducado de Westarctica y comenzó a emitir sellos, monedas conmemorativas y pasaportes virtuales, autoproclamándose soberano de las 1,6 millones de hectáreas congeladas. Como era de esperar, ninguna cancillería del mundo tomó en serio la declaración; hoy el proyecto ha mutado en una fundación sin fines de lucro orientada a la concienciación ambiental.

La Tierra de Marie Byrd se mantiene como el vestigio de un planeta que ya no existe: una frontera sin aduanas, sin patrullas de control fronterizo y sin himnos nacionales. Su verdadero valor en el siglo XXI no radica en los minerales ocultos bajo su corteza ni en la soberanía de una bandera, sino en ser el termómetro más sensible y vulnerable de la estabilidad climática global. No obstante, nadie sabe el futuro y es allí donde pueden ocurrir algunas disputas mundiales.