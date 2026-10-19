Adiós a los espejos y cuadros: la tendencia en decoración que moderniza las paredes de tu casa

Los tapices están de moda en la decoración de casa.

Las paredes completamente lisas cargadas de objetos vidriados o marcos rígidos suelen generar espacios fríos o sobrecargados. Por eso, la última tendencia de diseño apuesta a reemplazar la bidimensionalidad por texturas tridimensionales e integradas a la estructura misma del hogar.

La propuesta que revoluciona las paredes de la casa

Se trata de la decoración con revestimientos texturados, tapices de fibras naturales y muros vivos. Esta corriente busca transformar las paredes en protagonistas arquitectónicas por sí mismas, sin depender exclusivamente de objetos colgados de manera aislada.

Entre las opciones principales que pisan con más fuerza en la renovación de la casa, se destacan: