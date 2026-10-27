Noviembre es un mes ideal para renovar el jardín y sumar especies que aporten color, movimiento y fragancias agradables. Aunque el jazmín sigue siendo uno de los favoritos de quienes buscan flores perfumadas, existen otras plantas ornamentales que se destacan por su belleza y su capacidad para transformar los espacios exteriores
El jazmín pasó de moda: estas son las 5 plantas con flores y aroma penetrante para cultivar en noviembre
La belleza y el perfume del jazmín convierten a esta planta en un ejemplar único. Aunque, desde noviembre, podés cultivar otras opciones como las que conocerás a continuación
5 plantas con flores para cultivar en noviembre
Helenio
El helenio se distingue por sus flores similares a las margaritas, con pétalos ligeramente curvados y tonalidades cálidas que aportan alegría al jardín. Para desarrollarse correctamente, necesita una ubicación soleada y un suelo fértil que conserve cierta humedad. Durante los períodos secos, conviene regarlo profundamente una o dos veces por semana, según la temperatura y las condiciones de la tierra.
Equinácea
La equinácea es una planta ornamental que destaca por sus flores vistosas y su resistencia. Aunque la variedad púrpura es la más conocida, también existen ejemplares blancos, amarillos, naranjas, rosas y rojos. Para favorecer su floración, colócala a pleno sol y en un terreno con buen drenaje. Los riegos moderados durante las sequías prolongadas ayudarán a mantenerla saludable.
Verbena
Con sus tallos finos y sus pequeñas flores violetas, la verbena aporta ligereza y movimiento a los espacios exteriores. Necesita abundante luz solar y suficiente espacio para favorecer la circulación del aire. Una vez establecida, tolera el calor y la falta de lluvia durante períodos moderados. No requiere demasiado fertilizante, ya que un suelo excesivamente rico puede estimular el crecimiento de las hojas en lugar de las flores.
Salvia ornamental
La salvia ornamental es otra opción para quienes buscan un jardín colorido y fácil de mantener. Necesita varias horas de sol directo y un sustrato suelto que permita eliminar el exceso de agua. El riego debe ser moderado, dejando que la superficie de la tierra se seque ligeramente entre aplicaciones. Si se cultiva en maceta, es indispensable elegir un recipiente con orificios de drenaje.
Gaura o flor de mariposa
Por último, la gaura se caracteriza por sus pequeñas flores blancas o rosadas, que se mueven con la brisa y recuerdan el vuelo de las mariposas. Para crecer adecuadamente, necesita pleno sol y un suelo bien drenado. Una vez que desarrolla sus raíces, soporta bastante bien la sequía, por lo que resulta una alternativa interesante para jardines que requieren poco riego, superando así al jazmín.