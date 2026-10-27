El jazmín pasó de moda: estas son las 5 plantas con flores y aroma penetrante para cultivar en noviembre

Equinácea

La equinácea es una planta ornamental que destaca por sus flores vistosas y su resistencia. Aunque la variedad púrpura es la más conocida, también existen ejemplares blancos, amarillos, naranjas, rosas y rojos. Para favorecer su floración, colócala a pleno sol y en un terreno con buen drenaje. Los riegos moderados durante las sequías prolongadas ayudarán a mantenerla saludable.

Equinácea, una de las opciones para reemplazar al jazmín.

Verbena

Con sus tallos finos y sus pequeñas flores violetas, la verbena aporta ligereza y movimiento a los espacios exteriores. Necesita abundante luz solar y suficiente espacio para favorecer la circulación del aire. Una vez establecida, tolera el calor y la falta de lluvia durante períodos moderados. No requiere demasiado fertilizante, ya que un suelo excesivamente rico puede estimular el crecimiento de las hojas en lugar de las flores.

Salvia ornamental

La salvia ornamental es otra opción para quienes buscan un jardín colorido y fácil de mantener. Necesita varias horas de sol directo y un sustrato suelto que permita eliminar el exceso de agua. El riego debe ser moderado, dejando que la superficie de la tierra se seque ligeramente entre aplicaciones. Si se cultiva en maceta, es indispensable elegir un recipiente con orificios de drenaje.

Estas plantas llenarán de vida tu jardín.

Gaura o flor de mariposa

Por último, la gaura se caracteriza por sus pequeñas flores blancas o rosadas, que se mueven con la brisa y recuerdan el vuelo de las mariposas. Para crecer adecuadamente, necesita pleno sol y un suelo bien drenado. Una vez que desarrolla sus raíces, soporta bastante bien la sequía, por lo que resulta una alternativa interesante para jardines que requieren poco riego, superando así al jazmín.