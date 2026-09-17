Ni abono casero ni riego: lo que debes hacer con tu jazmín en primavera para tener flores todo el verano

Qué debo hacer con el jazmín en primavera para que estalle de flores en verano

La poda del jazmín en primavera permite eliminar partes deterioradas, ordenar el crecimiento y favorecer la aparición de nuevos brotes. Sin embargo, no se trata de cortar la planta de manera indiscriminada.

Una poda demasiado intensa puede afectar el desarrollo de las flores, especialmente si se eliminan ramas que estaban preparándose para florecer. Por lo tanto, antes de utilizar las tijeras, debemos observar el estado general del ejemplar.