Por qué hay que regalar una planta o flor de petunias en octubre y qué beneficios trae

Dentro del feng shui, las petunias tienen un significado más profundo cuando los regalas o te los regalan en octubre, ya que para esta disciplina todo tiene un significado: los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas.

Qué significa regalar petunias en octubre y qué beneficios trae

Las petunias se utilizan en arreglos florales para transmitir sentimientos.

Hay miles de razones por las que regalar petunias a una persona a la que se le tiene cariño es una idea que transmite buenos sentimientos, entre ellas porque se une con las energías únicas del mes de octubre.