Por qué hay que regalar una planta o flor de petunias en octubre y qué beneficios trae

Regalar plantas o flores es un detalle que transmite muchos sentimientos sin necesidad de expresar palabras. Sin embargo, cuando se trata de las petunias, el gesto se transforma en un acto con mucho simbolismo para quien lo hace y con beneficios para quien lo recibe.
Dentro del feng shui, las petunias tienen un significado más profundo cuando los regalas o te los regalan en octubre, ya que para esta disciplina todo tiene un significado: los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas.
Qué significa regalar petunias en octubre y qué beneficios trae
Hay miles de razones por las que regalar petunias a una persona a la que se le tiene cariño es una idea que transmite buenos sentimientos, entre ellas porque se une con las energías únicas del mes de octubre.
Primero, porque aunque tiene beneficios extremadamente positivos en nuestra vida y hogar, son flores ideales para embellecer jardines y balcones gracias a su variedad de colores vibrantes. Además, su energía y significado puede convertir a esta flor o planta en un regalo perfecto ya que su simbolismo nunca pasa desapercibido.
- Las petunias simbolizan la tranquilidad y la calma en el lenguaje de las flores.
- Representan la esperanza y la resiliencia.
- Estas flores se regalan para transmitir sentimientos de aprecio verdadero.
- Las petunias blancas simbolizan la pureza y la espiritualidad.
- Las moradas representan la gracia y la elegancia.
- Las petunias rojas y rosa son símbolos de amor y afecto.
Para el feng shui, las energías de este mes son un canal energético que permite "sacar a la luz" todo lo que simbolizan las plantas y así materializarlo. Por estas razones, como las petunias empiezan a florecer con fuerza en esta época y sus flores coloridas están asociadas a la pureza, la serenidad y el amor, regalarlas fomenta un espacio de calma, protección, pureza, emociones y sentimientos profundos.
En pocas palabras
- Regalar petunias: en octubre, regalar petunias simboliza tranquilidad, esperanza y aprecio sincero.
- Significado por color: las blancas representan pureza, las moradas, gracia y las rojas/rosas, amor.
- Beneficios: fomentan la calma, protección y la manifestación de emociones profundas en el hogar.