China envió a un país de América del Sur un buque especializado para construir el puente mas largo de la región

Además, esta obra maestra de China puede levantar elementos de cimentación de hasta 700 toneladas y operar en aguas de hasta 70 metros de profundidad. Estas características permitirán ejecutar trabajos en zonas donde los equipos convencionales encuentran mayores dificultades, especialmente por la profundidad, las condiciones del fondo marino y la complejidad de las operaciones.

La importancia de este buque de China

Su misión principal será contribuir a la construcción de las cimentaciones del puente Salvador–Itaparica, una infraestructura que conectará la ciudad de Salvador con la isla de Itaparica. El proyecto contempla un tramo de 12,4 kilómetros sobre el mar y forma parte de un sistema vial más amplio que alcanzará aproximadamente 46,8 kilómetros, incluidos los accesos terrestres.

Uno de los mayores desafíos técnicos se encuentra en la zona del tramo central, donde el agua alcanza profundidades de hasta 64 metros. Allí, los pilotes deberán proporcionar el soporte necesario para garantizar la estabilidad y resistencia de la estructura. El tramo principal del puente tendrá una longitud de 682 metros y estará diseñado para permitir el paso de grandes embarcaciones por la bahía.

Cuando entre en funcionamiento, la infraestructura pretende reducir el tiempo de desplazamiento entre Salvador y Vera Cruz, en la isla de Itaparica, de aproximadamente una hora en ferry a unos 15 minutos por carretera.