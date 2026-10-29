China envió a un país de América del Sur un buque especializado para construir el puente mas largo de la región

Un buque especializado de China se dirige a América del Sur ,conocido como CRCC Bridge Piling No. 1., es una embarcación diseñada para instalar pilotes de cimentación en aguas profundas y destinada a participar en la construcción del puente Salvador–Itaparica
El barco zarpó desde el puerto de Lüsi, en la provincia china de Jiangsu, con destino a la bahía de Todos los Santos, Brasil. La embarcación fue desarrollada por China Railway Construction Bridge Engineering Bureau Group, una empresa especializada en ingeniería y construcción de puentes.
China movilizó un barco capaz de levantar 700 toneladas para construir el puente más largo de América del Sur
Este barco está considerado una de las unidades más avanzadas de su categoría y destaca por sus dimensiones y capacidad para realizar trabajos marítimos de gran complejidad. El buque mide 130,5 metros de longitud y dispone de una estructura de hincado de pilotes de 156 metros de altura.
Además, esta obra maestra de China puede levantar elementos de cimentación de hasta 700 toneladas y operar en aguas de hasta 70 metros de profundidad. Estas características permitirán ejecutar trabajos en zonas donde los equipos convencionales encuentran mayores dificultades, especialmente por la profundidad, las condiciones del fondo marino y la complejidad de las operaciones.
La importancia de este buque de China
Su misión principal será contribuir a la construcción de las cimentaciones del puente Salvador–Itaparica, una infraestructura que conectará la ciudad de Salvador con la isla de Itaparica. El proyecto contempla un tramo de 12,4 kilómetros sobre el mar y forma parte de un sistema vial más amplio que alcanzará aproximadamente 46,8 kilómetros, incluidos los accesos terrestres.
Uno de los mayores desafíos técnicos se encuentra en la zona del tramo central, donde el agua alcanza profundidades de hasta 64 metros. Allí, los pilotes deberán proporcionar el soporte necesario para garantizar la estabilidad y resistencia de la estructura. El tramo principal del puente tendrá una longitud de 682 metros y estará diseñado para permitir el paso de grandes embarcaciones por la bahía.
Cuando entre en funcionamiento, la infraestructura pretende reducir el tiempo de desplazamiento entre Salvador y Vera Cruz, en la isla de Itaparica, de aproximadamente una hora en ferry a unos 15 minutos por carretera.
En pocas palabras
- China envió: Un buque especializado para la construcción del puente Salvador–Itaparica en Brasil.
- Capacidad del buque: Puede instalar pilotes de cimentación en aguas de hasta 70 metros de profundidad.
- Objetivo del puente: Reducir drásticamente los tiempos de viaje en la región trasandina.