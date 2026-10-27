El meme de Kylian Mbappé de la polémica.

Kylian Mbappé desató una guerra impensada y una crisis sin precedentes con China

Aunque el delantero francés evitó dar nombres propios durante la entrevista, en el ecosistema digital asiático circulaba desde hacía meses un fotomontaje que fusionaba sus rasgos con el histórico retrato de Mao Zedong.

La contestación de Beijing ante lo que consideró una ofensa directa fue implacable: a través de un severo posicionamiento público, las autoridades gubernamentales advirtieron que los actos y declaraciones que "hieren los sentimientos del pueblo chino serán rechazados por todos los sectores de la sociedad", marcando el inicio de una de las reprimendas estatales más duras que se recuerden contra una estrella del deporte internacional.

La condena oficial activó un inmediato efecto dominó en el ámbito corporativo del gigante asiático. Durante la jornada del martes, diversas compañías de primera línea rompieron vínculos de manera fulminante y cancelaron sus acuerdos de patrocinio con el futbolista galo; entre las firmas que confirmaron la ruptura unilateral de sus contratos destacan el grupo de bebidas Dongpeng y los referentes de la industria láctea Mengniu y Milkground.

Las publicidades de Kylian Mbappé en China serán eliminadas.

En sintonía con las bajas contractuales, el boicot incluyó la orden de retirar del mercado cualquier anuncio, pieza publicitaria o material audiovisual que contara con la imagen de la figura del Real Madrid.

China rompió relaciones con LaLiga y con Kylian Mbappé

El golpe más contundente, no obstante, impactó de lleno en la esfera deportiva e institucional con el veto de la televisión pública. Según reveló el medio local The Paper en base a fuentes internas de la radiotelevisión estatal, CCTV dispuso el cese inmediato de las retransmisiones de LALIGA española y de todos los partidos del conjunto merengue, una sanción sin precedentes que comenzó a regir entre la noche del lunes y la madrugada del martes.

La decisión de la cadena convirtió el traspié discursivo de Mbappé en un conflicto de escala mayúscula, arrastrando a la patronal del fútbol ibérico a un repentino apagón en uno de sus mercados comerciales más codiciados.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, se refirió sobre lo sucedido al señalar que "fueron realizados a título personal y no representan a LaLiga". Además, pidió disculpas: "Entendemos y respetamos plenamente la sensibilidad del pueblo chino y lamentamos sinceramente el daño que estas declaraciones hayan podido ocasionar".

El dirigente remarcó que no se puede permitir que unas declaraciones individuales empañen esa relación ni perjudiquen a los más de 20 clubes que integran las competiciones profesionales españolas, a los socios comerciales ni a los aficionados chinos: "Hemos construido una relación sólida de confianza, cooperación y amistad con China, sus autoridades, sus instituciones deportivas, sus organismos audiovisuales y, especialmente, con los millones de aficionados chinos".