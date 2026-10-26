Torneo Regional Amateur: se jugaron los cruces de ida de los cuartos de final

Ivo Rodríguez lo igualó. Lucca Corone marcó el 4 a 3 para la Academia, posteriormente Luciano Villalobos marcó el 5 a 3 para el dueño de casa.

Ahora se jugará la revancha en el Sur. El vencedor de esta serie chocará en semifinales (la cuarta ronda) ante el ganador de Deportivo Goudge y Sport Club Pacífico de General Alvear.

Deportivo Goudge y Pacífico de General Alvear no se sacaron ventajas en el partido de ida.

Deportivo Goudge de San Rafael y Pacífico de General Alvear no se sacaron ventajas

Deportivo Goudge y Pacífico de General Alvear empataron 0 a 0 en el partido que se jugó en San Rafael, en el duelo de ida de la tercera ronda del Regional. El partido se disputó en la cancha del Celeste y la revancha se jugará el próximo domingo en el estadio “Héctor Moncada”.

El partido fue de trámite parejo y los sanrafaelinos sufrieron la expulsión de Leonardo Melzi.

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