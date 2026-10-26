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Torneo Regional Amateur: se jugaron los cruces de ida de los cuartos de final

Los cuatro equipos mendocinos jugaron los cruces de ida de los cuartos de final. Argentino superó a Deportivo Malargüe. Igualaron Goudge y Pacífico

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Atlético Argentino se impuso como local al Deportivo Malargüe..

Atlético Argentino se impuso como local al Deportivo Malargüe..

Foto: Valentina Villalobos/ Prensa Atlético Argentino

La tercera fase del Torneo Regional Amateur tuvo acción el domingo pasado en los cruces de ida de los cuartos de final de la Región Cuyo, donde hubo cuatro equipos mendocinos. Se jugaron dos partidos con los compromisos que disputaron Atlético Argentino ante Deportivo Malargüe y Goudge de San Rafael con Pacífico de General Alvear.

Atlético Argentino y Deportivo Malargüe jugaron un partido con mucha intensidad y goles.

Atlético Argentino y Deportivo Malargüe jugaron un partido con mucha intensidad y goles.

Atlético Argentino le ganó en San José a Deportivo Malargüe

Atlético Argentino se impuso por 5 a 3 al Deportivo Malargüe, en el estadio Mauricio Serra, en el cotejo de ida. El cotejo contó con una gran convocatoria que disfrutaron de la victoria del equipo dirigido por Matías Ligutti.

Alejo Ortiz puso en ventaja a Deportivo Malargüe, luego Isaías Guzmán con un doblete dio vuelta el marcador. En el comienzo del segundo tiempo lo empató Alexander Castro, y luego Darío Rojas estampó el 3 a 2 para el visitante.

Ivo Rodríguez lo igualó. Lucca Corone marcó el 4 a 3 para la Academia, posteriormente Luciano Villalobos marcó el 5 a 3 para el dueño de casa.

Ahora se jugará la revancha en el Sur. El vencedor de esta serie chocará en semifinales (la cuarta ronda) ante el ganador de Deportivo Goudge y Sport Club Pacífico de General Alvear.

Deportivo Goudge y Pac&iacute;fico de General Alvear no se sacaron ventajas en el partido de ida.

Deportivo Goudge y Pacífico de General Alvear no se sacaron ventajas en el partido de ida.

Deportivo Goudge de San Rafael y Pacífico de General Alvear no se sacaron ventajas

Deportivo Goudge y Pacífico de General Alvear empataron 0 a 0 en el partido que se jugó en San Rafael, en el duelo de ida de la tercera ronda del Regional. El partido se disputó en la cancha del Celeste y la revancha se jugará el próximo domingo en el estadio “Héctor Moncada”.

El partido fue de trámite parejo y los sanrafaelinos sufrieron la expulsión de Leonardo Melzi.

Los otros resultados de la Región Cuyo

  • Provincia de San Luis: Defensores de Belgrano (Justo Daract) 3 - General San Martín (Villa de Merlo) 1
  • Provincia de San Juan- Unión (Villa Krause) 1 - Sportivo Desamparados 1

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