Indignación en Boca por los dichos de Riquelme: "Sabés el asado que nos comimos, estamos acá hechos mier..."

Para después agregar: "Trabajaba de lo mismo que yo, pero no los escucho decir eso. Ahora es técnico"; haciendo referencia a que Leonardo Ponzio adoptó el rol de entrenador tras la salida de Eduardo Coudet.

Segundos después se escuchó la voz de Juan Román Riquelme que se sumó a la conversación de manera y con un tono divertido: "Sabés el asado que nos comimos, estamos acá hechos mierda".

Indignación en los hinchas de Boca por el video viral

En las redes sociales no vieron con buenos ojos que los referentes de Boca hablen de cierta manera cuando se encuentran en una etapa de definiciones teniendo en cuenta que el mensaje del Vasco Arruabarrena siempre ha sido el de mantener un perfil bajo, el de trabajar con humildad y con esfuerzo para lograr los objetivos.

Uno de los usuarios escribió: "Cascini y Riquelme acaban de llamar de sorpresa a Flavio Azzaro en vivo en medio de su programa. Ambos parecían estar alcoholizados. Dos viIIeros impresentables. Ésta es la gente que maneja Boca hoy. Dan vergüenza ajena".