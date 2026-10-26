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Empezó el Superclásico

Indignación en Boca por los dichos de Riquelme: "Sabés el asado que nos comimos, estamos acá hechos mier..."

Raúl Cascini y Juan Román Riquelme dialogaron con Flavio Ázzaro después de comer un asado y tras viralizarse el video los hinchas de Boca fueron contundentes

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Riquelme y Cascini son criticados por los hinchas de Boca.

Riquelme y Cascini son criticados por los hinchas de Boca.

Boca atraviesa un momento ideal al encontrarse a las puertas de coronarse en diferentes frentes, una realidad que hace tiempo el hincha merecía y que la dirigencia necesitaba. La llegada del Vasco Arruabarrena le trajo orden al vestuario, aunque sus lineamientos tienen enfrente a Raúl Cascini y a Juan Román Riquelme.

En la previa del Superclásico contra River(se disputará en La Bombonera el próximo domingo desde las 15) y de manera casi infantil los dos referentes Xeneizes compartieron un asado y luego se comunicaron de manera telefónica con el periodista Flavio Ázzaro en un diálogo imperdible.

Los dos referentes de Boca en el centro de la tormenta.

Los dos referentes de Boca en el centro de la tormenta.

El diálogo de los referentes de Boca en la previa del Superclásico

En el programa de streaming No podemos perder, conducido por Flavio Ázzaro, el periodista mantuvo una llamada telefónica con Cascini donde el ex mediocampista aseguró que después de "después de ganarle a Ponzio" iba a ir al programa.

Para después agregar: "Trabajaba de lo mismo que yo, pero no los escucho decir eso. Ahora es técnico"; haciendo referencia a que Leonardo Ponzio adoptó el rol de entrenador tras la salida de Eduardo Coudet.

Segundos después se escuchó la voz de Juan Román Riquelme que se sumó a la conversación de manera y con un tono divertido: "Sabés el asado que nos comimos, estamos acá hechos mierda".

Indignación en los hinchas de Boca por el video viral

En las redes sociales no vieron con buenos ojos que los referentes de Boca hablen de cierta manera cuando se encuentran en una etapa de definiciones teniendo en cuenta que el mensaje del Vasco Arruabarrena siempre ha sido el de mantener un perfil bajo, el de trabajar con humildad y con esfuerzo para lograr los objetivos.

Uno de los usuarios escribió: "Cascini y Riquelme acaban de llamar de sorpresa a Flavio Azzaro en vivo en medio de su programa. Ambos parecían estar alcoholizados. Dos viIIeros impresentables. Ésta es la gente que maneja Boca hoy. Dan vergüenza ajena".

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