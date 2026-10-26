Mariano Echeverría tras el triunfo del Deportivo Maipú: "Estamos cerca de lograr el objetivo"

"Nos costó abrir el marcador, pero nos impusimos en el juego. Llegamos con claridad y pudimos elaborar una buena victoria", opinó del DT haciendo una análisis del encuentro.

"Nuestro objetivo es el próximo partido con Tristán Suárez. Hemos luchado mucho para lograr el objetivo de jugar el Reducido. Tenemos un equipo con mucho carácter, personalidad y hay que saber disfrutar los buenos momentos en el fútbol que no son muchos", opinó el ex defensor.

Con respecto al compromiso ante Tristán Suárez del próximo sábado y al final apasionante para muchos equipos que luchan por distintos objetivos, reveló: "La verdad es que miro mucho fútbol y muchos partidos son muy atractivos, los equipos con sus herramientas buscan lograr sus objetivos".

Lo que viene para el Deportivo Maipú

Deportivo Maipú jugará el próximo sábado 31 de octubre a las 15, ante Tristán Suárez, como visitante, en el cierre, de la fase regular del Torneo.

Antes, con el resultado de este lunes de San Martín de San Juan, el Cruzado puede tener asegurada su clasificación al Reducido.

El equipo de Mariano Echeverría se ubica séptimo en el Reducido y estaría jugando de visitante con Deportivo Morón, tercero de la Zona A, en el inicio del Reducido.