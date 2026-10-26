Mariano Echeverría tras el triunfo del Deportivo Maipú: "Estamos cerca de lograr el objetivo"

Deportivo Maipú logró una clara victoria por 3 a 1 a Güemes de Santiago Del Estero, por la fecha 35, penúltima de la Zona B del torneo de la Primera Nacional.
Mariano Echeverría, DT del Deportivo Maipú, habló tras la victoria ante Güemes en el marco de la fecha 35, penúltima del torneo de la Primera Nacional
Deportivo Maipú logró una clara victoria por 3 a 1 a Güemes de Santiago Del Estero, por la fecha 35, penúltima de la Zona B del torneo de la Primera Nacional.
Tras el triunfo en el estadio Omar Higinio Sperdutti hubo festejos en el vestuario por un resultado que deja al Cruzado en el 7mo lugar con 51 puntos y con muchas chances de de jugar el Reducido, a una fecha del final de la fase regular.
En conferencia de prensa, el DT Mariano Echeverría dejó sus sensaciones respecto de la importancia de la victoria y explicó: "Estoy contento por el triunfo, era lo que teníamos que hacer para seguir en la pelea de ingresar al Reducido y de mantenernos. Me pone feliz por los jugadores este presente que estamos viviendo, que se debe al trabajo y a la continuidad que hemos tenido".
"Nos costó abrir el marcador, pero nos impusimos en el juego. Llegamos con claridad y pudimos elaborar una buena victoria", opinó del DT haciendo una análisis del encuentro.
"Nuestro objetivo es el próximo partido con Tristán Suárez. Hemos luchado mucho para lograr el objetivo de jugar el Reducido. Tenemos un equipo con mucho carácter, personalidad y hay que saber disfrutar los buenos momentos en el fútbol que no son muchos", opinó el ex defensor.
Con respecto al compromiso ante Tristán Suárez del próximo sábado y al final apasionante para muchos equipos que luchan por distintos objetivos, reveló: "La verdad es que miro mucho fútbol y muchos partidos son muy atractivos, los equipos con sus herramientas buscan lograr sus objetivos".
Deportivo Maipú jugará el próximo sábado 31 de octubre a las 15, ante Tristán Suárez, como visitante, en el cierre, de la fase regular del Torneo.
Antes, con el resultado de este lunes de San Martín de San Juan, el Cruzado puede tener asegurada su clasificación al Reducido.
El equipo de Mariano Echeverría se ubica séptimo en el Reducido y estaría jugando de visitante con Deportivo Morón, tercero de la Zona A, en el inicio del Reducido.