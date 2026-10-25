Deportivo Maipú recibe a Güemes en un partido clave por la Primera Nacional: formaciones y cómo verlo

El equipo dirigido por Mariano Echeverría se encuentra octavo con 48 puntos y está clasificando al Octogonal. San Martín de San Juan lo sigue con 47 y San Martín de Tucumán tiene 46.

En 34 partidos Maipú lleva 13 victorias, nueve empates y 12 derrotas.

Deportivo Maipú tiene un partido clave frente a Güemes. Busca ganar frente al Gaucho, que perdió la categoría.

Güemes, que viene de ganarle como local por 2 a 1 a Almagro, cortó una racha de 16 partidos consecutivos sin ganar. El conjunto santiagueño ya perdió la categoría y jugará el Federal A el año que viene. El conjunto dirigido por Mario Gómez marcha último con 26 unidades, solamente ganó seis partidos, empató ocho y perdió 20.

El historial entre el Deportivo Maipú y Güemes

Deportivo Maipú y Güemes y se enfrentaron en seis ocasiones en el torneo de la Primera Nacional, con tres triunfos del equipo santiagueño y tres empates.

El último enfrentamiento lo ganó el Gaucho fue en Santiago del Estero. El cotejo se disputó el pasado 7 de junio, en el cruce que tuvieron en la primera rueda.

Probables formaciones:

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Áaron Agüero, Nicolás Fernández; Brian Orosco,Enzo Pérez,Mirko Bonfigli, Tomás Silva, Franco Saccone y Juan Cruz Giacone. DT: Mariano Echeverría.

Güemes: Tomás Palleres; Milton Gerez, Alan González, Facundo Melillán y Rodrigo Arnay; Julián Juárez, Gianfranco Baier, Jonas Carranza y Santiago Farrera; Ciro Leineker y Gianluca Pugliese. DT: Mario Gómez.