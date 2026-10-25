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Deportivo Maipú recibe a Güemes en un partido clave por la Primera Nacional: formaciones y cómo verlo

Deportivo Maipú jugará ante Güemes de Santiago del Estero, de local, este domingo desde las 17, por la fecha 35 del torneo de la Primera Nacional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Deportivo Maipú recibe Güemes, con el objetivo  de lograr un triunfo, en el último partido como local en el torneo.

Deportivo Maipú recibe Güemes, con el objetivo  de lograr un triunfo, en el último partido como local en el torneo.

Deportivo Maipú se presentará este domingo ante Güemes de Santiago Del Estero, por la fecha 35 y penúltima de la Zona B del torneo de la Primera Nacional. El choque entre el Cruzado y el Gaucho se disputará desde las 17, en el estadio Omar Higinio Sperdutti. Será el último partido como local del equipo de calle Vergara en la fase regular.

El choque tendrá el arbitraje de Juan Nebbietti y transmisión en vivo de LPF Play y de Radio Nihuil.

Mirko Bonfigli será titular en el Deportivo Maipú.

Mirko Bonfigli será titular en el Deportivo Maipú.

El Cruzado buscará volver al triunfo tras la derrota como visitante ante Chacarita. Un triunfo a dos fechas del final será clave para seguir encaminado para clasificar al Reducido. El elenco maipucino lleva dos partidos sin ganar, con un empate y una derrota.

El equipo dirigido por Mariano Echeverría se encuentra octavo con 48 puntos y está clasificando al Octogonal. San Martín de San Juan lo sigue con 47 y San Martín de Tucumán tiene 46.

En 34 partidos Maipú lleva 13 victorias, nueve empates y 12 derrotas.

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Deportivo Maipú tiene un partido clave frente a Güemes. Busca ganar frente al Gaucho, que perdió la categoría.

Güemes, que viene de ganarle como local por 2 a 1 a Almagro, cortó una racha de 16 partidos consecutivos sin ganar. El conjunto santiagueño ya perdió la categoría y jugará el Federal A el año que viene. El conjunto dirigido por Mario Gómez marcha último con 26 unidades, solamente ganó seis partidos, empató ocho y perdió 20.

El historial entre el Deportivo Maipú y Güemes

Deportivo Maipú y Güemes y se enfrentaron en seis ocasiones en el torneo de la Primera Nacional, con tres triunfos del equipo santiagueño y tres empates.

El último enfrentamiento lo ganó el Gaucho fue en Santiago del Estero. El cotejo se disputó el pasado 7 de junio, en el cruce que tuvieron en la primera rueda.

Probables formaciones:

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Áaron Agüero, Nicolás Fernández; Brian Orosco,Enzo Pérez,Mirko Bonfigli, Tomás Silva, Franco Saccone y Juan Cruz Giacone. DT: Mariano Echeverría.

Güemes: Tomás Palleres; Milton Gerez, Alan González, Facundo Melillán y Rodrigo Arnay; Julián Juárez, Gianfranco Baier, Jonas Carranza y Santiago Farrera; Ciro Leineker y Gianluca Pugliese. DT: Mario Gómez.

  • Zona B – fecha 35
  • Estadio: Deportivo Maipú.
  • Árbitro: Juan Nebbietti.
  • Hora: 17.

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