Deportivo Maipú y sus hinchas viven a pleno el choque con San Martín de San Juan

El de este domingo fue su penúltimo partido como local en la fase regular ya que solo le quedarán 3 fechas por jugar. La despedida de su público será ante Güemes de Santiago del Estero en la fecha 35.

El Purruco Antuña, un viejo conocido del fútbol mendocino

Lo que viene para el Deportivo Maipú

Por la fecha 34 el Deportivo Maipú visitará a Chacarita el próximo sábado 17 de octubre a las 15, en otro encuentro clave por el pasaje a los playoffs de la Primera Nacional. Luego recibirá a Güemes de Santiago del Estero el domingo 25 de octubre a las 17 y cerrará la fase clasificatoria jugando con Tristán Suárez como visitante.

Tras este partido con San Martín de San Juan quedarán solo 9 puntos en disputa y Maipú buscará asegurar su lugar entre los 8 equipos de la Zona B que jugarán por el segundo ascenso.

Los 3 partidos que tiene por delante el Deportivo Maipú