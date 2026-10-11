Deportivo Maipú y sus hinchas viven a pleno el choque con San Martín de San Juan

Los hinchas del Deportivo Maipú no faltaron a la cita y acudieron una vez más al estadio Omar Higinio Sperdutti para el encuentro ante San Martín de San Juan, por la 33ra fecha de la Zona B del Torneo de la Primera Nacional.
Deportivo Maipú recibe San Martín de San Juan en el marco de la fecha 33 del torneo de la Primera Nacional.
Los hinchas del Deportivo Maipú no faltaron a la cita y acudieron una vez más al estadio Omar Higinio Sperdutti para el encuentro ante San Martín de San Juan, por la 33ra fecha de la Zona B del Torneo de la Primera Nacional.
Los simpatizantes del Súper Dépor armaron la previa desde temprano en las calles aledañas al estadio para darle todo el apoyo al equipo dirigido por Mariano Echeverría.
"Es un partido importante y más en nuestra casa", asumió Gabriel Viglianti presidente del Deportivo Maipú que acumula 8 partidos sin perder como local, con 4 triunfos y 4 empates, ya que le ganó a Agropecuario, Atlanta, Quilmes y Temperley, mientras que igualó con Gimnasia y Tiro, San Martín de Tucumán, Patronato y Gimnasia de Jujuy. La última derrota del Cruzado como local fue ante Tristán Suárez, en la última fecha de la primera rueda.
El de este domingo fue su penúltimo partido como local en la fase regular ya que solo le quedarán 3 fechas por jugar. La despedida de su público será ante Güemes de Santiago del Estero en la fecha 35.
Por la fecha 34 el Deportivo Maipú visitará a Chacarita el próximo sábado 17 de octubre a las 15, en otro encuentro clave por el pasaje a los playoffs de la Primera Nacional. Luego recibirá a Güemes de Santiago del Estero el domingo 25 de octubre a las 17 y cerrará la fase clasificatoria jugando con Tristán Suárez como visitante.
Tras este partido con San Martín de San Juan quedarán solo 9 puntos en disputa y Maipú buscará asegurar su lugar entre los 8 equipos de la Zona B que jugarán por el segundo ascenso.
Los 3 partidos que tiene por delante el Deportivo Maipú