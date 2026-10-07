Deportivo Maipú logró un triunfazo ante Nueva Chicago en Mataderos, por la fecha 32 de la Primera Nacional y con dos victorias seguidas se ubicó en los puestos de clasificación al Reducido por el segundo ascenso.
Deportivo Maipú tiene 4 finales para sostenerse en la tabla y jugar el Reducido por el segundo ascenso
Deportivo Maipú se ilusiona con jugar por el ascenso y a 4 fechas del final de la fase regular se ubica en los puestos de clasificación al Reducido
El equipo de Mariano Echeverría venía de ganarle a Temperley y ahora tiene por delante 4 finales. La primera será este domingo desde las 17 ante San Martín de San Juan.
El cruce ante el Verdinegro es clave por las posición que ocupan ambos equipos en la tabla de posiciones: el Cruzado se ubica séptimo con 47 unidades y su rival marcha noveno a solo dos puntos (tiene 45).
Con 12 puntos en disputa, Deportivo Maipú buscará asegurar su lugar entre los 8 mejores equipos de la Zona B que jugarán por el segundo ascenso.
La racha del Cruzado en su cancha
El Cruzado lleva dos triunfos seguidos y buscará ante los sanjuaninos extender su racha de local, condición en la que acumula 8 partidos sin perder: 4 triunfos y 4 empates.
Este domingo 11 de octubre desde las 17 Maipú jugará con San Martín de San Juan en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la fecha 33, después deberá visitar a Chacarita el sábado 17 de octubre a las 15. Luego recibirá a Güemes de Santiago del Estero y cerrará la fase clasificatoria jugando con Tristán Suárez de visitante.
Los 4 partidos que tiene por delante el Deportivo Maipú
- Fecha 33 vs San Martín (SJ) (L) a las 17
- Fecha 34 vs Chacarita (V) a las 15
- Fecha 35 vs Güemes (L)
- Fecha 36 vs Tristán Suárez (V)
En pocas palabras
- Deportivo Maipú: El equipo de Mariano Echeverría se ubica en puestos de clasificación al Reducido de la Primera Nacional tras dos victorias seguidas.
- Próximo partido clave: Enfrentará a San Martín de San Juan, su rival directo en la tabla, el domingo 11 de octubre a las 17.
- Racha positiva: El Cruzado buscará extender su invicto de 8 partidos como local ante los sanjuaninos.