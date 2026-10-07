Deportivo Maipú tiene 4 finales para sostenerse en la tabla y jugar el Reducido por el segundo ascenso

Con 12 puntos en disputa, Deportivo Maipú buscará asegurar su lugar entre los 8 mejores equipos de la Zona B que jugarán por el segundo ascenso.

La racha del Cruzado en su cancha

El Cruzado lleva dos triunfos seguidos y buscará ante los sanjuaninos extender su racha de local, condición en la que acumula 8 partidos sin perder: 4 triunfos y 4 empates.

Juan Pablo Gobetto, le dio el triunfo al Deportivo Maipú ante Nueva Chicago. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Este domingo 11 de octubre desde las 17 Maipú jugará con San Martín de San Juan en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la fecha 33, después deberá visitar a Chacarita el sábado 17 de octubre a las 15. Luego recibirá a Güemes de Santiago del Estero y cerrará la fase clasificatoria jugando con Tristán Suárez de visitante.

Los 4 partidos que tiene por delante el Deportivo Maipú