Deportivo Maipú consiguió un triunfazo ante Nueva Chicago en Mataderos y está en zona de Reducido

En los primeros minutos el dueño de casa trataba de tomar las riendas del partido, pero el Cruzado no se metía atrás y buscaba marcar la diferencia en el arco de enfrente.

Comenzaba mal el partido para el dueño de casa, ya que a los 8 minutos dejaba la cancha por una lesión el defensor Gonzalo Paz y era reemplazado por Guillermo Ferracuti.

A los 15' Silva le pegaba al arco y Masuero la atajaba sin problemas. El equipo dirigido por Mariano Echeverría se animaba.

El partido era aburrido y no había situaciones de gol en ambos arcos.

El visitante tenía la iniciativa, pero no podía plasmar su buena actitud en opciones claras en la ofensiva.

Un tiro de Saccone y un cabezazo desviado de Viguet generaban peligro en el arco local.

Un remate de Ambrogio era controlado por Galardi.

A los 46' Viguet estuvo cerca de marcar el primero con un tiro de derecha.

A los 4 minutos del complemento Ruiz metió un buen tiro libre y Galardi atajó el remate.

Un cabezazo de Pérez se iba desviado. Avisaba el Torito.

Ocampo hacía una muy buena jugada por la izquierda, metía el centro y Ambrogio lo perdía increíblemente, ya que estrellaba el cabezazo en el palo.

Un tiro de Roldán era atajado por Galardi.

Hasta que a los 33' el ingresado Giacone ensayó un buen centro desde la derecha y Gobetto de cabeza puso el 1 a 0.

Una chilena de Pérez llevó peligro al arco cruzado.

Pero festejó Maipú en Mataderos.

Lo que viene para Deportivo Maipú

Tras jugar con el Torito, Maipú recibirá a San Martín de San Juan el domingo 11 de octubre a las 17, por la fecha 33 del certamen.