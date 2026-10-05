Deportivo Maipú consiguió un triunfazo ante Nueva Chicago en Mataderos y está en zona de Reducido

Deportivo Maipú le ganó 1 a 0 a Nueva Chicago este lunes en el Estadio República de Mataderos por el encuentro correspondiente a la fecha 32 de la Primera Nacional. Así el Cruzado volvió a ingresar a la zona de clasificación al Reducido.
Deportivo Maipú venció a Nueva Chicago este lunes en el Estadio República de Mataderos por el encuentro correspondiente a la fecha 32 de la Primera Nacional
Deportivo Maipú le ganó 1 a 0 a Nueva Chicago este lunes en el Estadio República de Mataderos por el encuentro correspondiente a la fecha 32 de la Primera Nacional. Así el Cruzado volvió a ingresar a la zona de clasificación al Reducido.
El gol maipucino -que contó con la buena labor de Enzo Pérez- fue anotado por Juan Pablo Gobetto a los 33 minutos del segundo tiempo.
Con este triunfo, el conjunto de calle Vergara -que logró su segundo éxito consecutivo- tiene 47 unidades, está séptimo y está en zona de clasificación al Reducido. Mientras que Chicago tiene 36 puntos y está en el puesto 15.
En los primeros minutos el dueño de casa trataba de tomar las riendas del partido, pero el Cruzado no se metía atrás y buscaba marcar la diferencia en el arco de enfrente.
Comenzaba mal el partido para el dueño de casa, ya que a los 8 minutos dejaba la cancha por una lesión el defensor Gonzalo Paz y era reemplazado por Guillermo Ferracuti.
A los 15' Silva le pegaba al arco y Masuero la atajaba sin problemas. El equipo dirigido por Mariano Echeverría se animaba.
El partido era aburrido y no había situaciones de gol en ambos arcos.
El visitante tenía la iniciativa, pero no podía plasmar su buena actitud en opciones claras en la ofensiva.
Un tiro de Saccone y un cabezazo desviado de Viguet generaban peligro en el arco local.
Un remate de Ambrogio era controlado por Galardi.
A los 46' Viguet estuvo cerca de marcar el primero con un tiro de derecha.
A los 4 minutos del complemento Ruiz metió un buen tiro libre y Galardi atajó el remate.
Un cabezazo de Pérez se iba desviado. Avisaba el Torito.
Ocampo hacía una muy buena jugada por la izquierda, metía el centro y Ambrogio lo perdía increíblemente, ya que estrellaba el cabezazo en el palo.
Un tiro de Roldán era atajado por Galardi.
Hasta que a los 33' el ingresado Giacone ensayó un buen centro desde la derecha y Gobetto de cabeza puso el 1 a 0.
Una chilena de Pérez llevó peligro al arco cruzado.
Pero festejó Maipú en Mataderos.
Tras jugar con el Torito, Maipú recibirá a San Martín de San Juan el domingo 11 de octubre a las 17, por la fecha 33 del certamen.