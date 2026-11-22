Agustín Módica es el goleador de Gimnasia y Esgrima en el certamen con 10 tantos.

El Lobo tiene el sueño de seguir avanzando en la competencia y mantener la ilusión de pelear por el título. Está a cuatro partidos de lograrlo.

Así llegó Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima logró el pase a los playoffs en la última fecha de la fase regular, donde finalizó en el octavo puesto de la Zona A con 22 puntos, producto de 6 victorias, 4 empates y 6 derrotas.

Facundo Lencioni es uno de los jugadores desequilibrantes de Gimnasia y Esgrima.

El Lobo viene de empatar 1 a 1 en el clásico ante Independiente Rivadavia, en el estadio Víctor Legrotaglie. El equipo dirigido por Darío Franco registra cuatro partidos sin ganar, con dos derrotas y dos empates seguidos.

Su última victoria fue ante Newell's, en el Legrotaglie por la fecha 12, el pasado 12 de octubre.

Rosario Central acumula cinco triunfos seguidos

Rosario Central terminó primero en la Zona B con 34 puntos, tras lograr 10 victorias, 4 empates y dos derrotas. Fue el mejor equipo de toda la fase regular del Clausura y llega con cinco triunfos seguidos.

Se quedó sin el título de la Tabla Anual 2026 por apenas un punto detrás de Boca Juniors, asegurando su clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

El equipo dirigido por Jorge Almirón viene de ganarle como local por 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto. El Canalla acumula diez encuentros sin perder, su última derrota fue ante Gimnasia y Esgrima La Plata como local por 2 a 1. El partido se jugó el 29 de agosto, por la 7ma fecha.

En el Gigante de Arroyito disputó ocho encuentros, de los cuales ganó cinco, empató dos y perdió sólo uno.

El historial entre Gimnasia y Esgrima con Rosario Central

Ambos equpos jugaron en cinco oportunidades en los torneos Nacionales. El Lobo ganó uno, el Canalla tres y empataron el restante.

El Lobo y el Canalla se enfrentarán tras 44 años

Hace 44 años que no se enfrentan el Mensana y el Canalla, el último cruce fue el 4 de abril de 1982 y lo ganó Rosario Central por 2 a 1 con goles de José Raúl Iglesias y Omar Palma; para el Lobo marcó Raúl Muñoz. El encuentro correspondiente a la 9na fecha se jugó en el estadio Provincial, hoy denominado Malvinas Argentinas.

El único triunfo de Gimnasia y Esgrima fue en la 7ma fecha el 14 de octubre del Nacional de 1981, donde jugó como local en la cancha de Independiente Rivadavia. El Lobo que era dirigido por Jorge Julio ganó 3 a 2 con un doblete de Hernán Videla y el restante de Antonio Mazza. Para Central anotaron Edgardo Bauza de penal y Pedro Magallanes.

Así se define el pasaje los cuartos de final

Las instancias de octavos de Final se disputan en el estadio del club mejor ubicado en la fase de grupos. En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal.

Probables formaciones:

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Sebastián Zaracho y Agustín Sández; Alan Rodríguez, Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Ángel Di María, Enzo Copetti y Jaminton Campaz. DT: Jorge Almirón.

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Lautaro Carrera, Matías Recalde; Fermín Antonini, Tomás O'Connor, Esteban Fernández, Facundo Lencioni; Ignacio Sabatini y Agustín Módica. Darío Franco.